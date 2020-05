Reggina, Cirillo manda messaggi d’amore: “promozione in Serie B meritata, vedo felicità negli occhi della gente di Reggio”

1 Maggio 2020 11:58

Reggina, “9 punti di vantaggio sulla seconda a 8 giornate dalla fine sono qualcosa di importante”: parole dell’ex bandiera amaranto Cirillo

“Vedere la Reggina in testa al campionato è bellissimo. Dopo il periodo buio che conosciamo tutti rivedere tutto questo entusiasmo è qualcosa di incredibile”. E’ il pensiero di un innamoratissimo Bruno Cirillo nei confronti della “sua” Reggina. L’ex difensore amaranto ha vissuto gli anni della Serie A, ma anche quelli bui della Serie C, ai microfoni di TuttoC ha ammesso di essere entusiasta nel sapere che il presidente Luca Gallo sta riuscendo a riportare a Reggio Calabria l’entusiasmo: “ti porta indietro negli anni e vedi negli occhi della gente di nuovo la felicità e la passione e credo che questa sia la cosa più bella. Nonostante quest’anno non fosse la favorita per il primo posto, ha fatto un gran bel lavoro. Il calcio è bello per questo. Un conto è il calcio d’agosto, un conto poi una stagione intera. La Reggina merita assolutamente la sua promozione: che sia sul campo o che sia tramite altro la cosa certa è che comunque 9 punti di vantaggio sulla seconda a 8 giornate dalla fine sono qualcosa di importante”.