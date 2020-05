Reggina, Ceravolo non chiude la porta al ritorno: “nel calcio mai dire mai”

6 Maggio 2020 10:53

Reggina, Fabio Ceravolo ha ripercorso il suo cammino in maglia amaranto e ha lasciato spazio per un possibile ritorno in futuro

Nato e cresciuto con la maglia della Reggina e oggi, anche se ormai lontano, ce l’ha cucita addosso. Fabio Ceravolo è un figlio del Sant’Agata, di quelli che ha fatto la gavetta prima di arrivare a giocare in Serie A. Ai microfoni della Tv ufficiale amaranto ha ricordato cosa significa per lui questo club: “la Reggina mi ha formato come uomo e come calciatore. Mi ha insegnato i veri valori della vita e dello sport. La maglia amaranto è il sogno di ogni bambino che nasce a Reggio Calabria e in provincia. Ricordo i primi anni nelle giovanili, i miei genitori facevano grandi sacrifici e viaggiavano ogni giorno per portarmi al centro sportivo”.

Fabio Ceravolo non nasconde la sua passione per la squadra della sua città, anche per questo non si nasconde su un possibile ritorno in futuro: “nel calcio non si sa mai. Sono sincero, avrò sempre un occhio di riguardo verso la Reggina. E’ la società che mi ha lanciato, mi ha fatto esordire in Serie A e a farmi mettere in gioco nelle categorie più importanti del calcio italiano. Mi auguro che un giorno io possa ritornare”.