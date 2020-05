Reggina, Bonazzoli: “Ho seguito gli amaranto, il presidente ha entusiasmo”. Poi il gol alla Juve e la battuta su Acerbi

5 Maggio 2020 14:27

L’ex attaccante della Reggina, Emiliano Bonazzoli, ha detto la sua sulla stagione degli amaranto ricordando anche qualche aneddoto del passato

“Ho seguito con attenzione il cammino della Reggina, i ragazzi hanno fatto un grande girone di andata mentre qualche problemino in più c’è stato nel ritorno. Il nuovo presidente ha tanto entusiasmo e ha organizzato una compagine molto competitiva, questo ha attirato di nuovo tanti tifosi allo stadio”. E’ il grande ex amaranto Emiliano Bonazzoli a parlare così durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television. “Il gol alla Juventus con la maglia amaranto? È stato l’unico in carriera che ho fatto alla Juventus, fu l’ultima partita a Reggio Calabria. La Juventus aveva già vinto lo scudetto e noi avevamo bisogno di punti. Avevamo delle motivazioni in più rispetto a loro”.

Anche l’emergenza attuale tra i temi trattati nel corso dell’intervista: “La ripresa? Da ieri c’è stata questa parziale riapertura e se le cose miglioreranno si potrebbe pensare di terminare la stagione, ovviamente tutelando la salute non solo dei giocatori ma anche di tutti coloro che fanno parte del circuito”.

In ultimo una battuta su Acerbi, i due sono stati insieme in Serie B in riva allo Stretto, nell’anno in cui si sfiorò la Serie A: “Sono molto felice per la sua carriera, ricordo che quando arrivò a Reggio Calabria era già molto forte, nonostante provenisse dalla Serie C2, giocava con personalità e carattere. È sempre migliorato dopo ogni esperienza e il salto di qualità lo ha fatto a livello mentale quando ha capito di poter essere uno dei migliori difensori d’Europa”.