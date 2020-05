Reggina, Bellomo: “meritiamo la Serie B, non abbiamo rubato nulla. Quarta promossa? Più giusto il playoff ridotto”

12 Maggio 2020 12:25

“Spero che potremo tornare in campo per completare il nostro obiettivo. Se così non sarà, è giusto che la Reggina verrà promossa”: così Bellomo, centrocampista amaranto

“Vorrei tornare a giocare, ma se non è possibile significa che i club non possono rispettare il protocollo”, è questo il pensiero espresso da Nicola Bellomo ai microfoni di Reggina Tv. La squadra amaranto aspetta la decisione della Figc per capire quale sarà il proprio destino, la speranza comunque resta quella di riprendere il campionato: “spero che potremo tornare in campo per completare il nostro obiettivo. Se così non sarà, è giusto che la Reggina verrà promossa. Non abbiamo rubato nulla, abbiamo sempre mantenuto un buon distacco dalle inseguitrici. Non è possibile sentir parlare di annullamento del campionato, una classifica andrà stilata perché lo ha chiesto la Uefa. E’ stato giocato l’80% del campionato e non la metà delle partite. Molte squadra come noi hanno un buon vantaggio dalla seconda, penso ad esempio al Monza o al Benevento, credo che le proposte dell’Assemblea di Serie C verranno rispettate. Carpi quarta promossa? Sarebbe meglio fare i playoff ridotto perché molti presidenti, anche interessati, hanno affermato di non voler scendere in campo. E’ sbagliato favorire il Carpi, ha giocato meno partite rispetto ad altri club come Bari o Ternana. Per evitare i ricorsi principalmente. La mia partita più bella? Quella giocata in casa contro il Catanzaro”.

Toscano. “Si parlava di una mia cessione, ma il mister non ha mai avanzato questa possibilità, né la società mi ha detto nulla. Io sono arrivato qui con obiettivo e non me ne andrò prima di averlo raggiunto”.

Reggio Calabria. “Adoro soprattutto il Lungomare. E’ come sentirsi a casa, io sono di Bari e sono cresciuto sul mare. Mi piace molto Scilla. Tropea? Mi piacerebbe visitarla, ho visto alcuni video”.

Questioni di tifo. “Essendo tifoso barese sento molto la rivalità col Lecce. Dal punto di vista della Reggina invece sicuramente il principale avversario è il Catanzaro”.

Promessa. “Se dovessimo raggiungere la Serie A, nuoteremo nello Stretto insieme al Presidente Luca Gallo”.