Reggina, anche il Bisceglie ti chiama in causa. Canonico: “le capolista non sono affatto promosse in B”

28 Maggio 2020 16:44

Il presidente del Bisceglie è pronto ad inviare una diffida alla Figc e alla Lega Pro che vogliono tornare in campo. E sul discorso promozioni “scomoda” la Reggina

La nuova proposta della Lega Pro non soddisfa il presidente Nicola Canonico. Il suo Bisceglie, insieme al Rieti e al Rende nel Girone C, è tra le squadre che dovrebbero retrocedere a tavolino in Serie D. Il patron dei pugliesi è pronto a dare battaglia nelle sedi opportune, lo ha confermato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Antenna Sud. Ecco le sue parole: “domani diffiderò Lega Pro e Figc. Secondo la delibera 106/A, qualora non fosse possibile completare il campionato per giuste ragioni, va indicato un nuovo format per decidere retrocessioni e promozioni. Questa è una notizia per il Bari, perché ovviamente riguarda anche le capolista – Monza, Vicenza e Reggina – che molti danno per promosse, ma non è affatto vero. Non si devono poter disputare né play off e né play out, solo in quel caso ci saranno promozioni e retrocessioni su decisione del Consiglio Federale. La Figc, che oggi incontrerà il ministro Spadafora, dirà che la Serie C deve ripartire. Il Bisceglie riprenderà il campionato senza problemi, rispettando i protocolli sanitari. La situazione attuale è diversa rispetto a quella di un mese e mezzo fa. Il discorso vale anche per le prime dei gironi, non ci possono essere promozioni e retrocessioni a tavolino”.