Reggina allo scoperto: precisazioni alle parole di Taibi

17 Maggio 2020 11:23

Reggina, chiarimenti sull’intervista del ds Massimo Taibi: il comunicato del club amaranto in merito all’articolo pubblicato su un quotidiano locale

La Reggina esce allo scoperto con un comunicato per chiarire alcune dichiarazioni rilasciate dal ds Massimo Taibi alle colonne della Gazzetta del Sud. “In merito all’intervista rilasciata dal direttore sportivo Massimo Taibi pubblicata in data odierna su un organo d’informazione, il dirigente amaranto precisa di non aver assolutamente dichiarato che le partite con il Bari non sono state vinte ‘per decisioni arbitrali assai dubbie’. Il direttore sportivo Massimo Taibi ha dichiarato che la squadra pugliese era la candidata alla vittoria finale e che ha disputato un ottimo campionato, ma ha trovato una Reggina brava e fortunata”, si legge nel comunicato del club amaranto.

“A differenza di quanto riportato nell’articolo, il direttore sportivo Massimo Taibi precisa inoltre di non aver assolutamente citato altre società asserendo che le stesse avessero “investito di più” rispetto alla Reggina”, si riporta a conclusione della nota.