Reggina, 4 club hanno votato contro la promozione [DETTAGLI]

7 Maggio 2020 21:50

La Reggina si avvicina a festeggiare la promozione nel campionato di Serie B, oggi è andata in scena l’Assemblea. In 4 hanno votato contro

Si avvicina sempre di più la promozione in Serie B della Reggina. Nella giornata di oggi è andata in scena l’Assemblea di Lega, la Serie C ha proposto la sospensione del campionato, la promozione delle prime 3 dei gironi (Monza, Reggina e Vicenza), e la quarta per meriti sportivi (Carpi). Adesso la decisione dovrà essere presa dal Consiglio Federale che comunicherà il verdetto nei prossimi giorni. Quasi tutti i club hanno votato a favore degli amaranto, 4 invece le squadre contrarie.

Ecco i dati riportati da Momento Italia:

Stop campionato: 52 favorevoli 5 astenuti 2 contrari

Blocco retrocessioni: 52 favorevoli 5 astenuti 2 contrari

Promozione delle prime tre: 53 favorevoli 4 contrari 2 astenuti

Blocco ripescaggi: 56 favorevoli 1 contrario 2 astenuti

Per la 4ª: 23 favorevoli per meriti sportivi, 16 società hanno votato per giocare i play off, 3 contrari 17 astenuti