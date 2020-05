Reggina, 12 anni fa Amoruso realizzava il suo 100° gol in Serie A: impresa amaranto a Catania

4 Maggio 2020 11:59

Esattamente 12 anni fa, 4 maggio 2008: la Reggina espugnava il Massimino di Catania e Nicola Amoruso realizzava il gol numero 100 in Serie A

“Fu un risultato importante per la salvezza, sapevamo di essere ad un passo dal record. C’erano tantissimi tifosi, ma fu una bella giornata. La partita fu sofferta fino alla fine, ma stupenda perché con una doppietta raggiunsi i 100 gol. Ricordo che quel traguardo personale lo dedicai a mio papà”. E’ così che, ai microfoni del Corriere dello Sport, Nicola Amoruso ha ricordato quel Catania-Reggina del 4 maggio 2008. Gli amaranto venivano da una stagione super sofferta, con una vittoria esterna che in campionato mancava addirittura dal campionato precedente. La vittoria per 1-2 nella gara del Massimino spianò poi la strada per la salvezza matematica che fu centrata sette giorni dopo allo stadio Granillo contro l’Empoli. Per il bomber amaranto, fu un grande risultato a livello personale ma anche di squadra. Per il decimo anno infatti Reggio Calabria riuscì a festeggiare la permanenza in Serie A.