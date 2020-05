27 Maggio 2020 12:46

La presidente della Commissione Europa lo presenta oggi pomeriggio al Parlamento europeo. All’Italia 172,7 miliardi per fronteggiare la crisi

La presidente della Commissione Europea illustrerà nel pomeriggio le cifre del Recovery fund al Parlamento europeo: secondo fonti europee il piano conterrà 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti da restituire. Come conferma Paolo Gentiloni su Twitter, parlando di “una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti”. Il pacchetto proposto per l’Italia ammonta a 172,7 miliardi di euro: 81,807 miliardi sarebbero versati come aiuti e 90,938 miliardi come prestiti.