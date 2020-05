Previsioni Meteo: nel weekend gran caldo in Calabria e Sicilia, i DETTAGLI

16 Maggio 2020 15:28

Previsioni Meteo: anche questo fine settimana di metà maggio continuerà a essere caratterizzato da un caldo intenso in Calabria e Sicilia, i dettagli

Previsioni Meteo – Farà caldo, tanto caldo al Sud in special modo in Calabria e Sicilia in questo fine settimana di metà maggio. Come spiega Antonio Iannella su MeteoWeb: “le temperature, sono attese sopra le medie un po’ ovunque al Centro Sud, da 4-5 fino a 10°C oltre; valori più o meno nelle medie al Nord. I valori massimi andranno dai +22/+25°C delle pianure settentrionali, qui con possibili punte massime sui 27°C, ma poco probabili, ai +22/+26°C del medio Adriatico ed Emilia Romagna, qui con punte verso i 28°C, ai +24/+27°C del medio Tirreno, Sardegna e Nord Puglia, Nord Campania, con punte fino a 30°C. Più a Sud, valori decisamente più caldi, con +26/+31°C diffusi, ma punte di +33/+35°C e anche estreme fino a +37°C tra Calabria e Sicilia. Venti moderati con rinforzi settentrionali o orientali sui bacini tirrenici settentrionali, sui Canali delle isole maggiori e sul Nord Appennino; meridionali sul medio Tirreno, su Appennino laziale-abruzzese, sul Mare di Sicilia e sui settori ionici”.

