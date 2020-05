Le Previsioni Meteo per domani: week-end di sole su gran parte d’Italia

22 Maggio 2020 18:30

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: week-end di sole su gran parte d’Italia, nubi su Alpi e prealpi

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per domani sull’Italia.

Al Nord molte nubi su Alpi e prealpi con rovesci o temporali diffusi dal tardo mattino, in sconfinamento serale anche alle zone pedemontane di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; miglioramento sui rilievi occidentali da fine giornata. Annuvolamenti compatti attesi anche su Liguria e, dalla sera, sull’Emilia-Romagna orientale con locali, deboli piogge associate. Cielo velato sul resto del settentrione e limpido dalle ore serali.

Al centro e Sardegna: ampio soleggiamento con transito di innocue velature e qualche addensamento più consistente che interesserà in serata i rilievi toscani e la porzione più settentrionale delle Marche.

Al Sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione; un po’ di nubi basse e stratiformi attese dalla sera sulle aree tirreniche di Basilicata e Calabria.

Temperature: senza variazioni sulle zone pianeggianti di Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, nonché su Liguria, Sardegna occidentale, aree tirreniche centrali, Salento, Calabria tirrenica e Sicilia; in aumento altrove, più deciso su Marche ed Abruzzo; massime in diminuzione su Valle d’Aosta, Liguria, porzione più settentrionale della Toscana e bassa Sicilia; senza variazioni di rilievo sulle restanti zone alpine e prealpine, Emilia-Romagna e Sardegna centroccidentali, Toscana e Lazio centrosettentrionale; in rialzo sul resto del paese, più marcato sulle regioni centromeridionali adriatiche e sulla Basilicata.

Venti: deboli settentrionali sulla catena alpina; da deboli a moderati dai quadranti occidentali altrove con decisi rinforzi dal pomeriggio sull’Emilia Romagna.

Mari: da poco mosso a mosso lo Ionio; poco mossi o quasi calmi i restanti mari, ma con moto ondoso in intensificazione dal tardo pomeriggio al largo del mar Ligure e sulle Bocche di Bonifacio.