Previsioni Meteo, nel weekend in arrivo temporali e aria fredda, il bollettino dell’Aeronautica Militare

27 Maggio 2020 22:26

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, ultimi giorni di alta pressione: in arrivo temporali e aria fredda, il bollettino

Sono gli ultimi giorni di alta pressione sull’Italia, prima che nel weekend l’arrivo di aria fredda da est porti anche piogge e temporali. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Nord: annuvolamenti in formazione dalla tarda mattinata sulle aree alpine e prealpine con deboli rovesci o temporali sparsi in attenuazione serale; generali condizioni di bel tempo altrove anche se con formazione mattutina di nubi medio-alte specialmente sulle regioni centrorientali.

Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno, velato dalla seconda parte del mattino sul settore peninsulare.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento un po’ ovunque con velature in transito pomeridiano; possibilità di qualche nube in più ed isolati piovaschi nel pomeriggio sui rilievi calabresi.

Temperature: minime in lieve diminuzione su Piemonte, Liguria e Sardegna, in tenue aumento su triveneto e Lombardia nordorientale, generalmente stazionarie altrove; massime senza variazioni su triveneto, Liguria ed Emilia, in rialzo sul resto del Paese. Venti: deboli dei quadranti settentrionali al centro-sud, con rinforzi su Molise, Puglia e Basilicata orientale; deboli variabili al nord. Mari: mosso, localmente molto mosso al largo lo Ionio; poco mossi i restanti bacini, localmente mossi quelli centromeridionali.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venerdì 29. Al Nord: rapida intensificazione della nuvolosità con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su Piemonte e regioni adriatiche, in veloce estensione a tutto il territorio ed in intensificazione pomeridiana sui rilievi occidentali e sulla Liguria; schiarite sempre più ampie dal tardo pomeriggio a partire dal settore orientale. Centro e Sardegna: il cielo da sereno diventerà rapidamente velato sulla Sardegna, molto nuvoloso o coperto invece sulle regioni peninsulari dove dalla tarda mattinata si presenteranno locali piogge, rovesci e temporali, in aumento pomeridiano, in deciso miglioramento serale solo sulla Toscana. Sud e Sicilia: bel tempo sull’isola; ampio soleggiamento altrove con nuvolosità medio-alta in formazione dalla tarda mattinata, più compatta sulle aree tirreniche con associati deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale in assorbimento dalla serata.

Temperature: minime in lieve aumento su pianura padana ed al centro, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime in diminuzione al centro-nord, più decisa su pianura padana e Marche, stazionarie al sud e sulla Sardegna. Venti: deboli di direzione variabile a prevalente regime di brezza. Mari: poco mossi.

Sabato 30: nuvolosità diffusa e compatta al centro-sud con piogge, rovesci e temporali in progressiva attenuazione dal tardo pomeriggio a partire da Marche settentrionali, Sardegna e Toscana. Al nord inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso con nubi in rapida intensificazione sulle aree alpine ed appenniniche con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale; velature sul restante territorio.

Domenica 31: addensamenti consistenti su settore alpino, appenninico settentrionale, regioni centrali adriatiche e meridionali peninsulari con precipitazioni sparse, in prevalenza temporalesche, in deciso miglioramento serale; nuvolosità medio-alta diffusa sul resto del nord; cielo sereno sulle regioni centrali tirreniche ma con velature in arrivo mattutino ed in dissolvimento dalla serata.

Lunedì 1 e martedì 2 giugno: cielo sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata sui rilievi alpini, appenninici e relative aree pedemontane con deboli piogge, rovesci e temporali in rapido dissolvimento serale. Nella giornata di martedì formazione di nubi ad evoluzione diurna a ridosso di tutte le zone montuose con associati fenomeni sparsi, più diffusi su Calabria e Liguria di levante.