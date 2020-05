Previsioni Meteo, forti piogge e temporali in Calabria e Sicilia tra oggi e domani [DETTAGLI]

20 Maggio 2020 12:56

Allerta Meteo, ciclone al Sud: forti piogge e temporali tra oggi e domani in Calabria e Sicilia, i dettagli

Allerta Meteo – Tra oggi e domani piogge e temporali caratterizzeranno il meteo in Calabria e Sicilia. Dopo l’intenso caldo estivo del fine settimana si prospetta maltempo in tutto il Sud a causa di un ciclone. Ecco in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio. Come spiega Antonio Iannella su MeteoWeb: “per oggi rovesci sparsi in forma irregolare e anche su Sardegna e Sicilia. Addensamenti e rovesci più localizzati su Calabria, specie settentrionale, Crotonese e localmente su Puglia. Rovesci e temporali ancora moderati o forti sulle aree tirreniche calabresi centro meridionali, Eolie e su Nord Sicilia, anche su queste aree, tra Reggino e Messinese, forti nella notte. Per domani, giovedì 21, l’instabilità sarà circoscritta alle aree meridionali, tra Calabria, Sicilia, Puglia, localmente Lucania, con rovesci e temporali ancora diffusi e spesso forti. Temperature in generale calo al Centro Sud, più apprezzabile dalla sera e nel corso di domani. Venti in rinforzo, tutti dai quadranti settentrionali, in particolare sui bacini centro meridionali e al Centro Sud in genere”.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: