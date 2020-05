Previsioni Meteo: caldo estivo fino a +40°C in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

7 Maggio 2020 17:50

Previsioni Meteo: fiammate africane in arrivo sull’Italia, caldo estivo fino a +40°C in Calabria e Sicilia

Previsioni Meteo – Arrivano fiammate africane di caldo sull’Italia con temperature fino a +40°C in Calabria e Sicilia. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “intanto va detto che temperature calde e decisamente sopra la norma, a parte qualche puntata già in anticipo ieri con 33°C e oltre tra Calabria e Sicilia, dovrebbero prendere piede in maniera più sostanziosa a iniziare da sabato su Sardegna e Sicilia, per tutto il fine settimana sempre sulle isole, poi in trasferimento, a inizio settimana, specie lunedì 11, tra Sicilia e Calabria con temperature che potrebbero raggiungere i +35/+37°C o persino qualche punta oltre, verso i +38°C, sulla parte sudorientale e meridionale in genere siciliana, Catanese, Agrigentino, Ragusano, Siracusano. Sempre per lunedì 11, caldo importante anche verso il Sud peninsulare, con +35/+37° o oltre possibili anche in Calabria. A seguire, probabilmente qualche giornata sempre con molto caldo, specie sulle isole e sulla Calabria. Invece, un’altra ondata di caldo eccezionale si profila per metà mese. Tra venerdì 15 e sabato 16, potrebbe concretizzarsi una configurazione barica tale da rendere davvero corposa l’avvezione calda nordafricana verso il Sud Italia, con valori al suolo verso i +38/+39°C, ma non escluso anche oltre, soprattutto tra Calabria e Sicilia. In questa fase di metà mese si potrebbe rischiare davvero di abbattere il record di caldo per maggio, registrato nel maggio 2006 e in una località proprio siciliana, più nello specifico sull’isola di Pantelleria, record di +39,4°C”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.