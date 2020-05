Previsioni Meteo, ondata di caldo tra 16 e 17 Maggio: picchi di +40°C in Calabria e Sicilia

8 Maggio 2020 22:24

Previsioni Meteo, storica ondata di caldo sull’Italia tra 16 e 17 Maggio: picchi di +40°C senza precedenti al Sud

Previsioni Meteo – Altra giornata di caldo quasi estivo oggi in gran parte d’Italia, stavolta soprattutto al Nord, nel cuore della pianura Padana, ma anche nelle zone interne del centro e nelle aree pianeggianti e continentali del Sud con +28°C a Ferrara e Cremona, +27°C a Milano, Firenze, Brescia, Parma, Prato, Mantova, Reggio Emilia, Jesi, Vercelli, Foggia, Cosenza e Oristano, +26°C a Torino, Bologna, Novara, Modena, Perugia, Bolzano, Vicenza, Alessandria, Asti, Sondrio, Lodi, Pavia, Pordenone, Ancona e Guidonia, +25°C a Roma, Verona, Padova, Pisa, L’Aquila, Udine, Treviso, Siena, Bergamo e Latina. Le temperature aumenteranno ancora nei prossimi giorni, con picchi di oltre +30°C all’estremo Sud tra Domenica pomeriggio e Lunedì mattina quando tra Catania e Siracusa ci aspettiamo picchi di +36°C. Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono particolarmente impressionanti per il prossimo weekend: tra Sabato 16 e Domenica 17 Maggio, infatti, l’Italia verrà colpita da un’ondata di caldo storica, senza precedenti per questo periodo dell’anno, tant’è che verranno stravolti tutti i record di caldo mensile. Le mappe del modello europeo ECMWF sono a dir poco impressionanti: sarebbe un’ondata di calore importante anche se si verificasse in piena estate, a Luglio o Agosto, ma per Maggio ed a maggior ragione per metà Maggio è qualcosa di mai visto nella storia. Le temperature supereranno i +40°C all’estremo Sud, in Sardegna e Sicilia, e arriveranno ad oltre +35°C non soltanto nelle altre Regioni del mezzogiorno ma anche in molte aree del Centro.