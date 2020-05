Previsioni Meteo, nel weekend caldo estivo in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

6 Maggio 2020 13:24

Previsioni Meteo, nel weekend assaggi estivi al Sud: temperature fino a 31/32°C, i dettagli

Previsioni Meteo – Sarà un fine settimana caratterizzato da sole e caldo con prime avvisaglie di tipo estivo su alcune regioni del Mezzogiorno. Su MeteoWeb, Antonio Iannella, spiega: “sotto l’aspetto termico, si avrebbero temperature tardo primaverile molto piacevoli, già con qualche assaggio estivo a Sud, mediamente con valori sui 25-27°C a scala Nazionale, ma con punte anche fino a 29-30°C su estremo Sud e sulle Isole maggiori. Qualche novità in più, invece, per la giornata di domenica 10. Nel pomeriggio al Centro/Sud, poche variazioni, con sempre sole prevalente o qualche nube medio-alta in più, ma innocua. Va rilevato un caldo importante nel Mezzogiorno, a causa di una maggiore influenza di aria calda nordafricana, con temperature massime sui 24/26°C al Centro, 27/29°C diffusi al Sud e su Centro Nord Sardegna, e punte estreme di 29/31 o persino 32°C tra Sud Calabria, Sicilia e Sud Sardegna. Sulle pianure del Nord, temperature più contenute, con massime sui 23/25°C”.

