Le Previsioni Meteo a lungo termine: bel tempo e temperature in aumento sino al 9 maggio, il bollettino dell’Aeronautica Militare

3 Maggio 2020 18:38

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: bel tempo e temperature in aumento, il bollettino fino al 9 Maggio

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni per i prossimi giorni, fino al 9 Maggio 2020.

Martedì 5 maggio al Nord molte nubi compatte su aree alpine, Liguria centrorientale e temporaneamente anche sul settore appenninico con deboli piogge e qualche locale temporale in riduzione dalle ore serali; sul resto del territorio velature anche spesse, ma con copertura in ulteriore intensificazione nelle prime ore notturne su Lombardia e Veneto centromeridionali, nonché sull’Emilia-Romagna. Centro e Sardegna: all’inizio ampio soleggiamento; seguirà una graduale intensificazione mattutina della nuvolosità alta e sottile con ulteriori addensamenti compatti che interesseranno le zone appenniniche e l’entroterra di Toscana e Marche, dove con si esclude la possibilità di qualche sporadico, debolissimo rovescio associato, comunque in assorbimento dalla sera sui rilievi toscani. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, seppur con innocue velature attese dal pomeriggio, più consistenti dalla sera sulle regioni adriatiche. Temperature: minime in rialzo su aree alpine e prealpine, Emilia-Romagna, Sardegna, regioni centromeridionali adriatiche, Umbria meridionale, Appennino laziale, Campania, Basilicata, Calabria centrosettentrionale e Sicilia tirrenica; in lieve calo su ponente ligure, bassa Calabria tirrenica e sul restante territorio siciliano; stazionarie sul restante territorio. Massime in aumento su Alpi e Prealpi, aree pedemontane piemontesi, Appennino emiliano, Romagna, Sardegna, coste adriatiche centrali, Sicilia settentrionale e orientale e su gran parte del restante meridione; in lieve diminuzione su Liguria, Toscana settentrionale e Umbria occidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Mercoledì 6 copertura più diffusa su Nord-Ovest, Lombardia, Emilia-Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e nord Calabria con deboli fenomeni convettivi associati, in miglioramento dal pomeriggio, eccezion fatta per i settori piemontese e calabrese, dove il miglioramento è atteso dalle ore serali. Altrove cielo sereno o con passaggi di innocue nubi alte sottili, a parte un po’ di nubi compatte che interesseranno tra mattina e pomeriggio le restanti zone tirreniche peninsulari.

Giovedì 7 condizioni di bel tempo seppur con velature su Sardegna, settentrione e, dalla sera, anche sul resto del Centro; ulteriori annuvolamenti più consistenti interesseranno inoltre le aree alpine nel corso della giornata, ma senza fenomeni associati.

Venerdì 8 debolissime instabilità a ridosso della catena alpina e ampie velature sul resto del paese, in diradamento tra pomeriggio e serata sulle relative aree peninsulari e sulla Sicilia.

Nella giornata di sabato 9 nuovo aumento della copertura medio-alta al Nord e sulle regioni tirreniche, con tendenza a intensificazione dell’instabilità sul settore alpino.