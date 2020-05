Previsioni Meteo, forte maltempo in settimana in Calabria e Sicilia [DETTAGLI]

17 Maggio 2020 12:51

Previsioni Meteo, forte maltempo in settimana in Calabria e Sicilia: piogge, temporali e temperature in picchiata

Previsioni Meteo – Dopo giorni di bel tempo con sole e temperature estive, nella prossima settimana ci sarà un peggioramento con piogge, temporali e temperature in picchiata in Calabria e Sicilia. Come scrive su MeteoWeb, Antonio Iannella: “da segnalare nubi e locali piogge al Sud, tra Campania, Lucania, Nord Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia, con fenomeni perlopiù deboli e irregolari, spesso a incidenza localizzata. A seguire, tra martedì e mercoledì, la fase più instabile, con molte nubi rovesci e temporali sulle aree interne del Sud, fenomeni più irregolari e deboli sulle pianure settentrionali, Puglia, sulle coste del basso Tirreno e sulle aree ioniche. Fenomeni temporaleschi ricorrenti e spesso forti nei prossimi giorni sono attesi sul tratto di mare Tirreno tra la Sardegna e il Lazio, attenzione, quindi alla navigazione su questo tatto. Infine, le temperature sono attese in calo generale, in maniera più apprezzabile a partire da martedì 19 e soprattutto al Centro Sud, dove il calo sarà più evidente. Si perderanno su alcune regioni centro meridionali, specie meridionali, fino a 10°C entro giovedì 21, rispetto ai valori attuali”.

Per maggiori dettagli consultare MeteoWeb.