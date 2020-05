Previsioni Meteo per il weekend: temperature fino a +38/+39°C in Calabria e Sicilia

14 Maggio 2020 15:00

Previsioni Meteo: caldo record fino a Domenica in Calabria e Sicilia, forte maltempo al Nord

Previsioni Meteo – Sarà un weekend con temperature altissime al Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia, mentre al Nord Italia avremo forte maltempo. Come spiega, Antonio Iannella, su MeteoWeb: “al Sud, tempo stabile e ampiamente soleggiato, magari solo con un po’ di nubi sparse di tipo medio-alto, e soprattutto tanto caldo, ancora con massime spesso sui +32/+35/+37°C, ma punte fino a +38/+39°C, in particolare tra Calabria e Sicilia. Magari sulla Campania potranno aversi anche un po’ di nubi medie con qualche isolato fenomeno debole, ma scarsa probabilità”.

Per ulteriori dettagli sul tempo del prossimo fine settimana consultare MeteoWeb.