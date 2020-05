Previsioni Meteo: aumenta il caldo in Calabria e Sicilia. Il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 18 Maggio

12 Maggio 2020 18:14

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: continuano le piogge al Nord, aumenta il caldo al Sud. Il bollettino fino al 18 maggio

Previsioni Meteo– È una settimana molto dinamica dal punto di vista meteorologico, che vede l’Italia letteralmente spaccata in due tra forti piogge al Nord e sempre più caldo al Sud. La differenza andrà accentuandosi nella seconda parte della settimana, quando nelle regioni del Centro-Sud si concretizzerà una potente ondata di caldo, che porterà il rischio di raggiungere +40°C tra Calabria e Sicilia. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Oggi, 12 maggio

Nord: inizialmente cielo nuvoloso su Liguria di levante, Friuli Venezia Giulia e coste emiliane con precipitazioni da isolate a sparse, mentre sulle restanti aree schiarite alternate ad annuvolamenti. Nuvolosità in progressivo aumento nel corso del giorno su tutti i settori, con precipitazioni da isolate a sparse dal pomeriggio su settori alpini e prealpini e nord est più scarsa la possibilità di fenomeni sulle restanti aree.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna temporanei annuvolamenti mattutini, ma in rapido diradamento poi il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso; annuvolamenti in progressiva intensificazione nella prima parte del giorno su zone interne di Toscana e Lazio, Umbria, Marche e restanti aree appenniniche, con rovesci sparsi sull’alta Toscana mentre isolati e meno consistenti fenomeni sulle restanti aree; dal pomeriggio generale attenuazione di nubi e fenomeni. Sul resto del centro al mattino annuvolamenti alternati a schiarite, poi nubi in progressivo diradamento.

Sud e Sicilia: addensamenti nuvolosi al mattino lungo le aree tirreniche peninsulari con scarsa possibilità di isolati piovaschi, cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree. Nel corso del giorno nuvolosità in ulteriore diradamento su tutte le regioni.

Temperature: minime in lieve rialzo su alpi centro-occidentali, coste adriatiche settentrionali e centrali, restante Emilia-Romagna, Toscana, Lazio centrosettentrionale, Umbria centro- occidentale, Sardegna ed aree ioniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, in diminuzione su zone appenniniche meridionali e del restante centro, nonché lungo le coste tirreniche peninsulari del sud, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento al nord-ovest, su Trentino-Alto Adige, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Toscana meridionale, Sardegna, Puglia centromeridionale, Basilicata ionica e Sicilia, in calo su restante Veneto, Friuli-Venezia Giulia, aree interne della Toscana, Puglia e Basilicata restanti, nonche’ sulla Calabria tirrenica, stazionarie altrove. Venti: da moderati meridionali sull’appennino settentrionale e centrale in attenuazione serale; deboli o moderati da sud o sud-est al centro-sud peninsulare, con rinforzi su coste toscane meridionali e dell’alto Lazio, deboli da ovest sulla pianura padana, in rotazione da est e con associati rinforzi sulla relativa area orientale dal pomeriggio; da moderati con locali rinforzi orientali lungo le coste adriatiche settentrionali; deboli settentrionali sulle Alpi; deboli meridionali su restante nord ed isole maggiori. Mari: molto mosso il Mar Ligure ma con moto ondoso in attenuazione serale; mossi i restanti mari, fino a molto mossi al mattino ed alla sera il mare e il canale di Sardegna e dal tardo pomeriggio l’alto Adriatico.

Domani, mercoledì 13 maggio

Nord: sull’Emilia-Romagna nuvolosità irregolare a tratti intensa specie sull’area centro-occidentale dove sono attese piogge sparse; dalla sera diradamento della copertura nuvolosa, ad eccezione dell’area appenninica. Molte nubi sul resto del nord, meno consistenti sulla pianura padana orientale, con deboli precipitazioni diffuse, più insistenti ed anche a carattere temporalesco su regioni occidentali e Lombardia centrosettentrionale; dalla sera attenuazione dei fenomeni sulla pianura di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: sulla Toscana nuvolosità prevalentemente medio-alta, in rapida intensificazione durante la mattinata con associate deboli precipitazioni sulle Alpi Apuane; velature sul resto del centro, più spesse dalla sera su coste orientali sarde e Lazio.

Sud e Sicilia: ampi sprazzi di sereno con tendenza dalla tarda mattinata ad un progressivo aumento della nuvolosità medio-alta un po’ ovunque.

Temperature: minime in lieve calo su nord Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia-Romagna, più deciso su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; senza variazioni di rilievo su Toscana, Umbria, alto Lazio e lungo le aeree adriatiche centrali; in rialzo altrove, specie su Sardegna, aree tirreniche calabresi e sulla Sicilia centro-occidentale; massime in sensibile diminuzione su nord-ovest e Lombardia, più contenuto su Trentino-Alto Adige, basso Veneto, coste e pianura dell’Emilia-Romagna, nonché su Sardegna occidentale, coste abruzzesi e su quelle ioniche; in aumento sul resto del Paese, più marcato su restante territorio veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni tirreniche peninsulari e nord Sicilia. Venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Liguria ed orientali sulla pianura padana; generalmente deboli da sud sul resto del nord; da deboli a moderati dai quadranti meridionali al centro-sud con rinforzi su Toscana centromeridionale, Umbria, Lazio centrosettentrionale, nonché sulle restanti aree appenniniche e soprattutto sulla Sicilia tirrenica. Mari: molto mossi il mar e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il Tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia; mossi i restanti bacini con moto ondoso in rapida intensificazione su Mar Ligure, Tirreno settentrionale e centrale, nonché sull’Adriatico al largo.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 14. Al Nord: alternanza di schiarite ed annuvolamenti con deboli piogge o rovesci a ridosso delle aree montuose nonché tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale, in attesa di un deciso peggioramento che dalle prime ore serali interesserà l’intero nord-ovest, Emilia ed a seguire il triveneto, con fenomeni temporaleschi diffusi e localmente intensi su settore piemontese e rilievi lombardi. Quota neve dalla sera sui rilievi alpini occidentali oltre i 2000 metri. Centro e Sardegna: velature estese più spesse al mattino sul settore peninsulare e con ulteriori annuvolamenti più significativi sulla Toscana settentrionale dove sono attese deboli piogge al primo mattino e poi nuovamente dalla sera. Sud e Sicilia: cielo caratterizzato dal passaggio di molte nubi medio-alte e stratificate, in un contesto asciutto.

Temperature: minime in lieve calo su Valle D’Aosta, basso Piemonte, ponente ligure e nord Sardegna; senza variazioni di rilievo sul restante territorio piemontese, Liguria orientale, Lombardia settentrionale ed occidentale, Trentino-Alto Adige, Emilia e sulla porzione più settentrionale della Toscana; in rialzo altrove, più marcato su Molise, Campania, Puglia garganica, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia settentrionale. Massime in tenue calo su coste orientali sarde e nord Marche; in aumento sul resto del Paese, più sensibile al nord-ovest, Lombardia occidentale e basso Veneto. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali al centro-sud con decisi rinforzi su nord Sicilia, aree appenniniche e puglia salentina; inizialmente deboli settentrionali sulla Liguria, orientali sulla pianura padana e variabili sul resto del nord, ma con tendenza a disporsi dalla sera intorno sud e a rinforzare su Liguria, basso Piemonte ed appennino settentrionale. Mari: da molto mosso a localmente agitato al mattino il Tirreno meridionale ad ovest; mossi o molto mossi gli altri bacini.

Venerdì 15: molte nubi su regioni alpine e Liguria centrorientale con precipitazioni diffuse, localmente intense tra Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale; sul resto del nord alternanza di schiarite e annuvolamenti con possibili isolati rovesci sulle relati zone appenniniche. Estesa copertura nuvolosa medio-alta al centro-sud, salvo qualche nube più consistente sull’alta Toscana con associati locali rovesci.

Sabato 16: nuvolosità irregolare a tratti intensa al Nord con possibili precipitazioni sparse, specie sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici, nonché sulla Liguria occidentale; nubi medio-alte al Centro e sulla Sardegna, con qualche isolato rovescio e velature anche spesse al Sud.

Domenica 17 e lunedì 18: possibili isolati piovaschi sui rilevi alpini e a ridosso della dorsale appenninica del Centro con interessamento anche della Sardegna orientale nella giornata di lunedì; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord e velato sul resto del Paese.