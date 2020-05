Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 17 Maggio: al Nord forte maltempo, al Sud sempre più caldo

11 Maggio 2020 13:41

Previsioni Meteo Aeronautica Militare, Italia divisa in due: settimana di forte maltempo al Nord, esplode l’estate al Sud. Il bollettino fino al 17 maggio

Previsioni Meteo- Sarà una settimana dai due volti quella che caratterizzerà l’Italia dal punto di vista meteorologico. Se al Nord infurierà il maltempo, con forti piogge e venti, al Sud esploderà l’estate, con il rischio di un’ondata di caldo storica. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Oggi, 11 maggio

Al nord, molto nuvoloso o coperto sull’intero settore con fenomeni precipitativi diffusi a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, inizialmente più spiccatamente su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia; la fenomenologia si concentrerà successivamente sul triveneto e sull’Emilia occidentale mentre risulterà ridotta sul resto della regione; tendenza ad un lento miglioramento dalle ore serali.

Al centro e Sardegna: molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche peninsulari e sull’Umbria, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, sulla Toscana settentrionale; la fenomenologia tenderà a ridursi ed ad estinguersi già dalla tarda mattinata; da parzialmente ad irregolarmente nuvoloso sulle restanti regioni con residue precipitazioni sulla Sardegna e locali rovesci o temporali sulle regioni adriatiche; in miglioramento pomeridiano. Dalla serata saranno presenti ampie schiarite ovunque con persistenza dei fenomeni soltanto sull’Appennino toscano.

Al sud e Sicilia: su tutte le regioni inizialmente cielo poco o parzialmente nuvoloso, con aumento della copertura fino ad irregolarmente nuvoloso su Molise occidentale, Campania e Calabria tirrenica, Sicilia occidentale, con possibili locali rovesci o temporali, soprattutto sulle aree appenniniche della Campania; la nuvolosità, di tipo medio alta stratificata, sul resto del settore presenterà locali maggiori addensamenti e fenomenologia annessa, pertanto generalmente ridotta probabilità di precipitazioni.

Temperature: in aumento i valori minimi su Sardegna, Sicilia, Pianura padana centro-orientale, Toscana, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria; in aumento i valori massimi su Campania meridionale, Sardegna e Sicilia, stazionarie su coste laziali, Toscana, Liguria e pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, in generale flessione sul restante territorio, anche marcatamente su Puglia, Abruzzo, Marche, Umbria, Appennino laziale e Piemonte occidentale. Venti: deboli variabili al nord con rinforzi orientali su Liguria e coste dell’alto Adriatico; dai quadranti meridionali sul resto d’Italia, da deboli a moderati su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia, deboli con locali rinforzi sulle restanti regioni. Mari: localmente mossi e tendenti a generalmente mossi Jonio settentrionale e Tirreno sud-orientale; molto mosso lo stretto di Sicilia; da mossi a localmente molto mossi il mar Ligure e il resto del Tirreno; mediamente mossi i restanti mari, con moto ondoso in lento aumento su Jonio meridionale, medio-alto Adriatico, mare e canale di Sardegna.

Domani, 12 maggio

Al nord, rapida intensificazione della copertura nuvolosa con deboli precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Alpi piemontesi, Liguria di levante, Lombardia centro-orientale e Triveneto. Nel pomeriggio intensificazione dei fenomeni fino a valori moderati su queste aree appena citate.

Al centro e Sardegna: sulla Sardegna, a parte annuvolamenti mattutini in rapido diradamento, il cielo si manterrà generalmente poco nuvoloso; annuvolamenti compatti su Toscana, Umbria, alto Lazio e restanti aree appenniniche con rovesci diffusi sull’alta Toscana ed isolati piovaschi altrove; dal pomeriggio generale attenuazione dei fenomeni; sul resto del centro cielo poco nuvoloso con al più transito di velature.

Al sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti compatti al mattino lungo le aree tirreniche peninsulari con associati isolati piovaschi.

Temperature: minime in rialzo su Alpi centro-occidentali, coste adriatiche settentrionali e centrali, restante Emilia-Romagna, Toscana, Lazio centrosettentrionale, Umbria centro-occidentale, Sardegna ed aree ioniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, in diminuzione su zone appenniniche meridionali e del restante centro, nonché lungo le coste tirreniche peninsulari del sud, senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in aumento al nord-ovest, su Trentino-Alto Adige, Veneto occidentale, Emilia-Romagna, Toscana meridionale, Sardegna, Puglia centromeridionale, Basilicata ionica e Sicilia, in calo su restante Veneto, Friuli-Venezia Giulia, aree interne della Toscana, Puglia e Basilicata restanti, nonché sulla Calabria tirrenica, stazionarie altrove. Venti: da moderati a forti meridionali sull’Appennino settentrionale e centrale in attenuazione serale; moderati da est/sud-est al centro-sud peninsulare, con rinforzi su coste toscane meridionali e dell’alto Lazio, nonché sul resto dell’Umbria ed a ridosso della dorsale appenninica meridionale; deboli settentrionali sulle Alpi; da moderati a temporaneamente forti orientali lungo le coste adriatiche settentrionali; deboli da ovest sulla Pianura padana, in rotazione da est e con associati rinforzi sulla relativa area orientale dal pomeriggio; deboli meridionali su restante nord ed isole maggiori. Mari: molto mosso il mar Ligure ma con moto ondoso in attenuazione serale; mossi i restanti mari, fino a molto mossi al mattino ed alla sera il mare e il canale di Sardegna.

Le previsioni per i prossimi giorni

Mercoledì 13 maggio. Al nord sull’Emilia-Romagna nuvolosità irregolare a tratti intensa specie sull’area centro-occidentale dove sono attese piogge sparse. Dalla sera diradamento della copertura nuvolosa, ad eccezione dell’area appenninica; molte nubi sul resto del nord, meno consistenti sulla pianura padana orientale, con deboli precipitazioni diffuse, più insistenti ed anche a carattere temporalesco su Lombardia centrosettentrionale, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di ponente. Dalla sera attenuazione dei fenomeni sulla pianura di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia Al centro e Sardegna: sulla Toscana nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in rapida intensificazione pomeridiana con associate deboli precipitazioni sulle Alpi apuane; cielo generalmente velato sul resto del centro, con locali rasserenamenti tardo-serali. Al sud e Sicilia: ampi sprazzi di sereno con tendenza dal pomeriggio ad un progressivo aumento della nuvolosità medio-alta ovunque.

Temperature: minime in diminuzione su Piemonte, Lombardia centromeridionale, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie lungo le aeree adriatiche centrali e meridionali, nonché lungo le coste ioniche, in rialzo altrove, specie su Sardegna, Campania meridionale ed aree tirreniche di Calabria e Sicilia; massime in calo su nord-ovest, basso Veneto, coste e pianura dell’Emilia-Romagna, nonché su Sardegna occidentale, coste abruzzesi e ioniche, senza variazioni di rilievo su Trentino-Alto Adige, Alpi e prealpi venete, Puglia centromeridionale e restante Sardegna, in aumento sul resto del paese, più marcato su Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Campania e restanti aree tirreniche. Venti: moderati meridionali al centro, su Liguria, Sardegna ed al sud, con rinforzi su Lazio centrosettentrionale, Umbria e Toscana meridionali, nonché sulle restanti aree appenniniche e sulla Sicilia tirrenica; moderati da sud-ovest lungo le coste adriatiche settentrionali; deboli orientali sulla Pianura padana; deboli di direzione variabile sul resto del nord. Mari: da mosso a molto mosso l’Adriatico; mosso lo Ionio; generalmente molto mossi i restanti mari.

Giovedì 14 maggio al mattino cielo molto nuvoloso sulle regioni settentrionali con possibili isolati rovesci su aree alpine e prealpine centro-occidentali. Dal pomeriggio temporaneo diradamento della nuvolosità compatta sulla pianura padana prima di una nuovo peggioramento serale. Estesa nuvolosità alta e stratificata sul resto del paese, ad eccezione di annuvolamenti compatti sulla Toscana settentrionale con associati isolati rovesci.

Venerdì 15 maggio molte nubi su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale con possibili precipitazioni diffuse, localmente intense su Piemonte settentrionale e Lombardia orientale. Sul resto del nord alternanza di schiarite ed annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Estesa copertura nuvolosa medio-alta sul resto del territorio, salvo qualche nube più consistente sull’alta Toscana.

Sabato 16 maggio nuvolosità irregolare a tratti intensa al nord con possibili precipitazioni sparse, specie sui rilievi alpini, prealpini ed appenninici. Nubi medio-alte al centro e sulla Sardegna, con possibili rovesci sparsi sull’isola. Cielo velato al sud.

Domenica 17 maggio giornata all’insegna della variabilità, con possibili isolati piovaschi sui rilevi alpini ed a ridosso della dorsale appenninica del centro.