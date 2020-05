Previsioni Meteo, settimana all’insegna di caldo e bel tempo: il bollettino fino all’11 maggio dell’Aeronautica Militare

5 Maggio 2020 15:15

Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare, settimana all’insegna di caldo e bel tempo ma domani qualche temporale: il bollettino fino all’11 maggio

In quella che sarà una settimana all’insegna di caldo e bel tempo, qualche disturbo e qualche temporale è previsto per la giornata di domani, mercoledì 6 maggio. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per oggi, domani e i prossimi giorni.

Per oggi 5 Maggio: al Nord parzialmente nuvoloso su aree alpine e pre-alpine centro-orientali, Liguria e temporaneamente anche su Appennino emiliano-romagnolo con occasionali deboli piogge, più frequenti sui rilievi alpini, in esaurimento serale; sulle restanti zone nubi alte e sottili con ampi rasserenamenti; aumento della copertura nuvolosa medio-alta tra il pomeriggio-sera dalla Lombardia in estensione a triveneto e Romagna.

Al Centro e Sardegna: cielo da poco a parzialmente nuvoloso sui settori tirrenici di Toscana ed alto Lazio, in estensione poi ad Umbria e settori adriatici; locali addensamenti temporaneamente più consistenti nel pomeriggio sul settore appenninico, mentre prevarranno durante la giornata ampi spazi di sereno su Lazio centro-meridionale, sud Marche ed Abruzzo.

Al Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso, per il passaggio pomeridiano di nubi alte e sottili.

Temperature: minime in generale lieve aumento; massime in aumento al nord, Sardegna, regioni del medio e basso Adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale; in diminuzione su Liguria ed Appennino toscano; senza variazioni sul resto del paese. Venti: deboli variabili al nord; deboli dai quadranti meridionali al centro-sud, con rinforzi su Sardegna meridionale, Sicilia occidentale e settori ionici. Mari: da poco mossi a mossi al largo il mare e canale di Sardegna, il Tirreno meridionale ovest, stretto di Sicilia e lo Ionio settore orientale; quasi calmi o poco mossi i rimanenti bacini.

Domani, mercoledì 6 maggio

Al Nord addensamenti compatti in rapida attenuazione pomeridiana su triveneto ed Emilia-Romagna, serale anche su Liguria centrorientale e rimanente Pianura padana.

Al Centro e Sardegna: alternanza di schiarite e velature sull’isola; l’iniziale nuvolosità alta si intensificherà temporaneamente durante le ore centrali della giornata sulle aree appenniniche e pedemontane, con possibilità di qualche piovasco o debole rovescio su quelle del Lazio centromeridionale, per poi ridursi nel pomeriggio a partire dal settore Adriatico.

Al Sud e Sicilia: cielo sereno sulla Sicilia; velato altrove, divenendo molto nuvoloso o coperto dalla tarda mattinata su Molise, Puglia e Basilicata; rapido miglioramento durante la seconda parte del pomeriggio su tutte le regioni peninsulari.

Temperature: minime in rialzo ovunque, più sensibile su settore ionico; massime in diminuzione su Piemonte Lombardia, Emilia-Romagna, più deciso su regioni adriatiche centromeridionali e Basilicata; in aumento su Liguria e settore tirrenico, stazionarie su Sardegna e triveneto. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: calmi o poco mossi.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 7 maggio. Al nord nubi basse compatte su Piemonte e ponente ligure al primo mattino in successivo dissolvimento, condizioni di bel tempo altrove; velature in arrivo tardo pomeridiano dapprima sul settore occidentale poi in veloce estensione al restante territorio. Al centro e Sardegna: cielo generalmente sereno, velato dal pomeriggio sulla Sardegna e dalla serata su Toscana, coste laziali e marche settentrionali. Al sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, soprattutto alta e sottile, solamente sull’isola.

Temperature: minime stazionarie sul nord-ovest, in diminuzione altrove, più decisa sul versante adriatico; massime senza variazioni su regioni nordoccidentali, in aumento su restante nord, Toscana e regioni centrali adriatiche, più sensibile su Emilia-Romagna e Marche, in flessione sulle altre zone. Venti: moderati settentrionali con locali rinforzi su settore ionico e Salento; deboli settentrionali sul restante sud con locali rinforzi sulle aree appenniniche; deboli variabili al centro-nord, a regime di brezza lungo le coste. Mari: mossi tendenti a molto mossi dalla tarda mattinata il basso Adriatico e lo Ionio; da poco gli altri bacini, localmente mossi mare e canale di Sardegna e Tirreno.

Venerdì 8 maggio al primo mattino estesa nuvolosità alta al centro-nord, in rapida estensione anche al sud; temporanee schiarite a nord dal tardo pomeriggio ed in nottata sulla Sardegna.

Sabato 9 maggio annuvolamenti compatti sulle Alpi con deboli fenomeni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; velature sparse altrove alternate ad ampi spazi di sereno.

Domenica 10 maggio cielo sereno o localmente velato; nuvolosità in intensificazione pomeridiana al nord, su Sardegna, Toscana, Marche ed Umbria con piovaschi e deboli rovesci specialmente su rilievi piemontesi occidentali e ponente ligure.

Nella mattinata di lunedì 11 maggio tempo in deciso peggioramento al nord, con fenomeni intensi sul settore prealpino, e sulla Toscana; nubi in graduale aumento anche sul restante centro-sud.