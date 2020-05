Previsioni Meteo: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 30 Maggio

24 Maggio 2020 15:24

Il bollettino dell’Aeronautica Militare per domani e fino al 30 Maggio 2020: le previsioni meteo per i prossimi giorni

Il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, fino al 30 Maggio 2020.

Domani al Nord addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sulle aree alpine e prealpine del triveneto e a ridosso dei rilievi occidentali piemontesi con deboli piogge o locali rovesci in assorbimento tardo pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord. Centro e Sardegna: bel tempo, a parte innocui annuvolamenti al mattino nell’entroterra sardo e sul settore laziale centromeridionale. Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti con qualche debole rovescio associato atteso tra mattinata e pomeriggio sul Cilento, nonché su Basilicata e Calabria tirreniche; scarsa nuvolosità ed ampio soleggiamento sul restante meridione, salvo spesse velature che solo ad inizio giornata interesseranno le aree adriatiche. Temperature: minime senza variazioni di rilievo su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale, Liguria, rilievi altoatesini, bassa Sardegna, Salento, Sicilia; in tenue rialzo su lazio, campania, nonché su Basilicata e Calabria tirreniche; in diminuzione sul restante territorio, più decisa su Emilia-Romagna e regioni adriatiche centrali; massime in lieve aumento sulle zone pianeggianti di Lombardia e Veneto, Emilia-Romagna, nonché lungo le coste occidentali sarde e su quelle tirreniche di basso Lazio, Campania, Basilicata tirrenica e Calabria, rialzo più marcato atteso su Toscana, Marche, Umbria, coste ed entroterra abruzzese; in calo sulle restanti zone costiere della Sardegna, salento, Basilicata, aree ioniche calabresi e sulla Sicilia orientale; stazionarie sul resto del paese. Venti: deboli settentrionali sulle regioni centromeridionali adriatiche, variabili sul resto del paese con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali della giornata. Mari: da mosso a localmente molto mosso dal pomeriggio l’alto Ionio; generalmente mossi mar e canale di Sardegna e basso Adriatico; da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il medio Adriatico e lo Ionio meridionale; poco mossi i restanti bacini.

Martedì 26 maggio al Nord annuvolamenti compatti su rilievi occidentali piemontesi e a ridosso di quelli del triveneto con deboli rovesci associati attesi tra mattina e pomeriggio; cielo sereno o caratterizzato da passaggi di nubi medio-alte, ma poco significative sul resto del territorio. Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Marche meridionali ed Abruzzo con rovesci sempre di debole intensità in assorbimento nel pomeriggio con estese aperture; bel tempo sulle altre zone del centro, seppur con innocue velature che interesseranno le regioni tirreniche durante le ore diurne. Sud e Sicilia: un po’ di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica con deboli rovesci e qualche locale temporale atteso nelle ore più calde sui relativi rilievi calabro-lucani e su quelli della Sicilia orientale; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sul rimanente meridione. Temperature: minime in lieve rialzo su Valle d’Aosta, pianura emiliano-romagnola, coste marchigiane e Sardegna nordoccidentale; in calo sulle aree pianeggianti venete e friulane, Lazio, entroterra abruzzese e su gran parte del sud; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Veneto, Emilia-Romagna centrorientale, regioni centromeridionali peninsulari e sulla Sicilia tirrenica; pressoché stazionarie sul resto del paese. Venti: deboli variabili al nord; dai quadranti settentrionali altrove: da deboli a moderati sulle regioni centrali e da moderati a forti al meridione. Mari: mossi o molto mossi il medio e basso Adriatico e lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Mercoledì 27 maggio annuvolamenti ad evoluzione diurna sulla catena alpina e dorsale appenninica con locali, deboli rovesci, in assorbimento dalle prime ore serali; altrove cielo generalmente sereno.

Giovedì 28 maggio bel tempo sulle due isole maggiori; graduale peggioramento sul restante centro-nord con copertura consistente e precipitazioni convettive sparse a ridosso delle relative zone montuose, più diffuse e frequenti dal pomeriggio sui rilievi alpini occidentali; iniziale ampio soleggiamento al meridione peninsulare con scarsa nuvolosità, ma con spesse velature in arrivo da fine giornata.

Venerdì 29 maggio ancora attesi fenomeni convettivi diffusi al nord-ovest e rilievi lombardi, mentre le precipitazioni si attenueranno sul resto del nord; maltempo invece che insiste fino alle prime ore serali al centro e che coinvolgerà per tutta la giornata anche il meridione peninsulare.

Sabato 30 maggio tempo che migliora anche sulle regioni nordoccidentali, mentre diffuse condizioni di instabilità ancora interesseranno Sardegna, regioni centrali adriatiche ed il sud.