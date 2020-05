Previsioni Meteo fino a venerdì 29 maggio: bel tempo su gran parte d’Italia [DETTAGLI]

23 Maggio 2020 21:31

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 29 maggio: settimana serena su gran parte d’Italia

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia.

Lunedì 25 maggio

Al Nord locali addensamenti cumuliformi sulle aree alpine e prealpine del Triveneto, con locali deboli piogge o rovesci; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Centro.

Sud e Sicilia: bel tempo su tutto il meridione, con al più formazione di nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, accompagnate da locali deboli piogge o rovesci.

Temperature: minime in diminuzione al Nord, su regioni adriatiche, Toscana, Sardegna, Calabria ionica, stazionarie sulla Liguria, in aumento altrove; massime in diminuzione sui regioni ioniche, Sardegna orientale e meridionale, in aumento altrove.

Martedì 26 cielo sereno o poco nuvoloso, con al più formazione di nubi cumuliformi sparse, accompagnate da deboli rovesci o temporali, nelle ore centrali della giornata.

Mercoledì 27 bel tempo salvo formazione di nubi medio alte al Nord, con al più isolati deboli rovesci sulle aree prealpine.

Giovedì 28 iniziali condizioni di bel tempo con aumento delle nubi cumuliformi, a partire dai rilievi dalla seconda parte della mattinata; bel tempo sul resto del paese. Dalla serata estensione delle nubi medio-alte in Pianura padana e sulle regioni centrali adriatiche.

Nella giornata di venerdì molte nubi al Nord e sulle regioni adriatiche ed estesa nuvolosità medio-alta sul resto delle regioni peninsulari, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sulle due isole maggiori.