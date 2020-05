Praticanti e avvocati neo iscritti di Messina chiedono l’esenzione o il rimborso del contributo annuale

7 Maggio 2020 16:50

Oltre 120 tra praticanti e giovani avvocati di Messina hanno sottoscritto la richiesta

I Praticanti Avvocati e gli Avvocati neo iscritti del foro di Messina chiedono al Consiglio dell’Ordine degli

Avvocati di Messina di prevedere in loro favore l’esenzione (e, ove del caso, il rimborso) dal pagamento del

contributo annuale.

“Come è noto” – spiegano Dario Carbone, Angela Allegra, Angela Russo e Carmen Fugazzotto, portavoce del nutrito gruppo di oltre 120 tra praticanti e giovani avvocati che hanno sottoscritto la richiesta – “tra le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid 19 rientra sicuramente lo stato di incertezza in cui versano i praticanti Avvocati circa l’esito dell’esame scritto di abilitazione alla professione forense sostenuto nel mese di dicembre 2019, dal momento che, allo stato attuale, risultano sospese le correzioni degli elaborati secondo il combinato disposto dei D.L. 18/20 e 22/20 e potrebbero, verosimilmente, esserci ripercussioni sullo svolgimento della prossima sessione di esame.”

“Si aggiunga, inoltre, che i medesimi praticanti Avvocati, cosi come parte degli Avvocati neo iscritti e da poco abilitatisi alla professione, sono stati tenuti fuori dalla platea dei beneficiari dei “bonus” governativi predisposti con il sopracitato D.L 18/20. e, a meno di improbabili novità, lo saranno anche dal successivo intervento normativo c.d. “Decreto Aprile”, subendo un importante pregiudizio che si somma alle note difficoltà connesse all’inserimento nel mondo della professione forense.”

“È proprio per questo che” – concludono – “consci dell’impegno sempre profuso dal Consiglio dell’Ordine nell’attenzionare le istanze provenienti dai giovani colleghi, riteniamo opportuno ed apprezzabile un sostegno in favore dell’Avvocatura che verrà particolarmente fragile in questo momento storico e speriamo che la nostra richiesta possa essere favorevolmente accolta.”

A seguire l’elenco dei firmatari in ordine alfabetico:

Abbate Viviana

Alessi Antonella

Alfa Cettina

Aliberti Antonino

Allegra Angela

Anastasio Ronja

Arena Vincenzina

Aricó Alessandra

Arlotta Caterina

Bandiera Attilio

Barbera Concetta

Bellomo Claudia

Bertone Marina

Bonaccorso Paola

Caccetta Mauro

Calì Giulia

Cannavó Luca

Capizzoto Gabriele

Capone Francesca

Carbone Dario

Caroli Monica

Carone Marco

Caruso Roberta

Cicirello Filippo

Cigala Giuseppe

Coniglio Santi

Corti Martina

Cosentino Giuseppe

Costa Alberto

Costa Giada

Criscì Antonio

Crocè Giusy

Cutugno Mariano Luca

D’Amico Tatiana

D’Anzi Francesca

D’audino Giuseppe

Davì Antonio

De Domenico Antonino

Depasquale Gabriella

D’este Alessia

Fiore Andrea

Formica PioFrancesco

Fragale Giulio

Freni Margherita

Fria Giusy

Fugazzotto Carmela

Galeano Giuseppe

Garofalo Annamaria

Giannotti Giovanni

Giordano Giuseppina

Giordano Valeria

Giuffrè Nadia

Greco Elisa

Guglielmo Emanuela

Iannello Maria Concetta

Imbesi Ilenia

Indelicato Alessandra

Iozza Ylenia

Leonardi Marco Aurelio

Lizzio Andrea

Lo Biundo Federica

Lo Sardo Dario

Lo Surdo Carmelo

Lucà Cosma Sabrina

Mancuso Claudia

Manganaro Riccardo

Marino Anna

Mastroeni Elisa

Milici Claudio

Milici Ignazio

Milone Aurora Selene

Miloro Marialuisa

Musolino Giuseppe

Nucifora Federica

Ori Saitta Massimiliano

Pagano Giorgianni Valentino

Paluci Claudia

Pagano Maria

Palumbo Manuela

Pandolfino Michela

Panebianco Ignazio

Pantano Omar

Parisi Dario

Parisi Maria Caterina

Passalacqua Alessandra

Passari Maria Antonietta

Pecoraro Federica

Penna Adele

Perrone Antonio

Picci Chiara

Pino Matteo

Pino Veronica

Ponzù Donato Fabrizio

Rao Elenia

Rando Claudia

Rando Susanna

Riccardo Giovanna

Rizzo Serena

Rizzotti Laura

Romano Antonio

Russo Angela

Russo Silvia

Saitta Giovanni

Salvato Veronica

Samperi Riccardo

Sarai Cinzia

Scimone Andrea

Scimone Rosaria

Sciglitano Paolo

Siracusano Emanuela

Spadaro Emanuela

Sparacino Dario

Tandurella Alessia Carmen

Teramo Cristina

Terranova Tanya

Tilenni Scaglione Dario

Trapani Laura

Tringali Antonio

Trusso Francesca

Turiano Gabriele

Tuscano Viviana

Visigoti Enrico

Zullo Mariachiara

Zurzolo Clara