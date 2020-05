Potatura e messa in sicurezza alberature a Messina: da domani divieti di sosta a Gazzi

21 Maggio 2020 09:49

Messina: ecco come cambia a viabilità a nella villaggio Gazzi

Da domani, venerdì 22 sino al 5 giugno, nella fascia oraria 6-17,30, vigerà il divieto di sosta, su entrambi il lati, delle vie 38 A e Del Ciclo (strada antistante onlus Crivop) del villaggio Gazzi. I provvedimenti viabili sono stati disposti per consentire l’esecuzione di lavori di potatura e messa in sicurezza alberi e dovranno essere adottati per singoli tratti di intervento giornaliero, provvedendo ad interdire il transito pedonale nei corrispondenti tratti di marciapiede (indirizzando, con idonea segnaletica stradale, i pedoni nei tratti di marciapiede sul lato opposto, garantendo, in sicurezza, l’accesso a tutti gli ingressi ivi presenti, per mezzo di protezioni superiori e laterali), per il posizionamento dei mezzi d’opera. La parte di carreggiata stradale occupata dai mezzi impegnati dovrà essere opportunamente delimitata e la circolazione stradale garantita e regolamentata nella restante parte, a cura e spese della ditta esecutrice, provvedendo ad istituire il senso unico alternato di circolazione (regolamentato con movieri o con impianti semaforici provvisori e con la collocazione di idonea segnaletica stradale) in quelle strade a doppio senso di circolazione in cui a causa dei lavori non è possibile mantenere il contemporaneo doppio senso di circolazione.