Ponte sullo Stretto di Messina, riunione col ministro Provenzano. Siracusano (FI): “opera straordinaria, il Governo abbia il coraggio di dare il via”

29 Maggio 2020 15:49

Riunione in call conference tra i gruppi di Forza Italia di Camera e Senato con il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano: si è discusso del Ponte sullo Stretto di Messina

“Questa mattina ho partecipato ad una call, organizzata dai gruppi di Forza Italia di Camera e Senato, con il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano. Abbiamo affrontato tutti i temi principali per aiutare il Mezzogiorno ad uscire da questa crisi, a partire dalla fiscalità di vantaggio per le Regioni meridionali”. Lo ha affermato Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, dopo una riunione col ministro sul tema infrastrutture. “Durante il mio intervento ho trattato in modo particolare – continua Siracusano – le vicende del Ponte sullo Stretto di Messina e del Piano Incalza. Avere un trattamento fiscale privilegiato è fondamentale per supportare i territori più in difficoltà in questi mesi di ripartenza, ma per rilanciare davvero il Sud servono investimenti e un piano infrastrutturale per dotare questa importante fetta di Paese di strade, autostrade, reti ferroviarie, ponti. In questo scenario, in relazione al dibattito sul meridione, il grande assente è proprio il Ponte sullo Stretto. Da parlamentare, lo scorso anno, ho presentato, insieme ai sindaci di Messina e di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), un esposto alla Procura della Corte dei Conti per determinare il danno erariale per la mancata realizzazione di quest’opera strategica. Allo stato dell’arte, in relazione alle penali che lo Stato sta pagando, i cittadini italiani stanno spendendo più soldi per non fare il Ponte, di quanto avrebbero speso per farlo. Una situazione davvero assurda e paradossale. Forza Italia, nei mesi scorsi, ha avuto un confronto costruttivo con Incalza che, nel Piano per il Ponte prevede la possibilità di realizzarlo usando i fondi europei per le infrastrutture, che tutt’oggi vengono incredibilmente restituiti a Bruxelles e a Strasburgo dalle Regioni Sicilia e Calabria, in quanto non spesi”.

In conclusione Matilde Siracusano afferma: “il progetto del Ponte sullo Stretto va assolutamente rilanciato. La sua costruzione rappresenterebbe un viatico per quello shock economico del quale il Mezzogiorno ha terribilmente bisogno per ripartire e per superare anche questa crisi causata dal Covid-19. Il governo abbia coraggio, ci ripensi, e dia il via libera per questa straordinaria opera, che darebbe speranza e futuro a importanti territori del Paese”.