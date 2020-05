Platì, la nipote di Pasquale Ielasi: “cancellata la sua memoria”. Il soldato morì durante la Prima Guerra Mondiale

8 Maggio 2020 18:08

Platì: la nipote ricorda Pasquale Ielasi, disperso nella Prima Guerra Mondiale la cui memoria è stata cancellata da un colpo alla stele

“L’8 Maggio 1888 nacque Ielasi Pasquale di Antonio soldato del 131 Reggimento Fanteria , distretto militare di Reggio Calabria , disperso l’8 Dicembre 1915 – giorno dell’immacolata – sul Monte San Michele a 8 KM da Gorizia in Friuli Venezia Giulia , in combattimento in difesa dei Fratelli Italiani sul fronte del Nord – Est Italia, il 10 Maggio 2019 il Comune di Platì decide di mutare il nome della via a Lui intitolata”, è quanto afferma la nipote Caterina Giovanna Ielasi. “Ci sono uomini che hanno dato la vita per la Patria –prosegue– uomini a cui i loro congiunti non hanno potuto dare degna sepoltura ne deporre un fiore, uno di questi è stato Ielasi Pasquale di Antonio che sacrificò la sua giovane vita sul Monte San Michele, lasciando una moglie affranta il cui dolore non si è mai sopito e tre figlie in età fanciullare. Da anni molte vie di Platì ricordano questi eroi , sicuramente non mi aspettavo certo, che il sacrificio di mio zio platiese dalla nascita, venisse ripagato con la cancellazione della via a lui intitolata. Alla via Pasquale Ielasi il 10 Maggio 2019 a Platì , alla presenza delle più alte cariche politiche, militari e religiose, veniva modificata il nome della strada a lui dedicata, dove ha vissuto fino alla chiamata alle armi. Le autorità locali sul Territorio hanno, con un colpo di mano su una targa e senza tenere conto dei sentimenti degli eredi , inteso oscurare uno dei figli migliori di Platì”.