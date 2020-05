Peschereccio disperso in Sicilia: avvistato un corpo in mare che galleggiava

16 Maggio 2020 11:54

Peschereccio disperso in Sicilia: il traghetto Antonello da Messina ha avvistato un corpo in mare, recupero in corso

Il traghetto Antonello da Messina, in viaggio sulla tratta Ustica-Palermo, ha avvistato un corpo che galleggiava al largo della piccola Isola che si trova di fronte al capoluogo siciliano. Il traghetto e’ fermo sul luogo del ritrovamento ed e’ stata avvisata la Guardia costiera che ha inviato le motovedette per effettuare il recupero del cadavere. Non e’ ancora stata effettuata l’identificazione. La motovedetta, una volta recuperato il corpo, potrebbe dirigersi verso il porto di Terrasini.Si tratterebbe del corpo di un altro dei membri dell’equipaggio del peschereccio “Nuova Iside” di Terrasini, di cui si sono perse le tracce nei giorni scorsi. L’equipaggio era composto da Matteo e Vito Lo Iacono, padre e figlio di 53 e 27 anni, e il cugino di quest’ultimo di 33 anni. Il corpo di Giuseppe Lo Iacono, 33 anni, padre di 4 figli, e’ stato recuperato giovedi e ieri si sono svolti i funerali nel piccolo paese alle porte di Palermo. “Nuova Iside” era partito lunedi per una battuta di pesca. Ancora in corso le ricerche dell’imbarcazione con a bordo tre persone di equipaggio, oltre a Giuseppe Lo Iacono, il comandante Matteo Lo Iacono, 53 anni e il figlio Vito di 27. In un primo momento si pensava che il cadavere potesse essere quello del componente piu’ giovane dell’equipaggio.