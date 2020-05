Buona Pentecoste 2020 al tempo del Coronavirus: ecco i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

30 Maggio 2020 15:11

Buona Pentecoste 2020 al tempo del Coronavirus: ecco tanti video da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

La Pentecoste (quest’anno caratterizzata dalla pandemia da Coronavirus) è una festa cristiana tra le più importanti insieme alla Festa della Nascita di Gesù (il Natale) e alla morte e Resurrezione di Cristo che cade la settima domenica dopo Pasqua, e celebra la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e la missione di annunciare il vangelo in tutto il mondo. La festa della Pentecoste è celebrata in Europa occidentale (Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo). In tutto l’Alto Adige anche il Lunedì di Pentecoste è giorno festivo.

Buona Pentecoste 2020– In basso varie video da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Pentecoste al tempo del Coronavirus.

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: