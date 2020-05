Online i primi episodi della serie web Corona Alarm con Pasquale Caprì

6 Maggio 2020 09:42

Sono online i primi episodi della serie web Corona Alarm per la regia di Luigi Parisi regista di grandi serie tv tra cui “Onore e Rispetto”. Il contest ideato da Cinemalab in collaborazione con Cecilia Maesano e Fabrizio Maria Barbuto in tempi di Covid 19 vuole trattare la tematica attuale del virus che ha colpito l’intero pianeta in chiave ironica surreale fantastica sdrammatizzando la situazione che all’ improvviso si e’ venuta a creare turbando il nostro quieto vivere.Tanti gli artisti partecipi del territorio calabrese (tra cui Pasquale Caprì, Cettina Crupi )che hanno aderito al progetto per passione cinematografica, che seppur costretta alle mura domestiche, trova il tempo per la creazione di episodi attraverso smartphone unico mezzo di realizzazione e sotto le direttive di un grande regista quale è Luigi Parisi. Per chi volesse vedere o partecipare alla serie web può seguire la pagina facebook Cinemalab e leggere il regolamento.