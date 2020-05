Parco dei Nebrodi: si è insediato il nuovo Presidente

25 Maggio 2020 14:09

Si è insediato in data odierna il nuovo Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza. Presenti gli Assessori regionali alla Funzione pubblica Bernardette Grasso e Salvatore Cordaro al Territorio e Ambiente, il commissario uscente Luca Ferlito ed i Sindaci di S.Agata Militello, Floresta, Santo Stefano di Camastra, Mirto, Alcara Li Fusi, i vice Sindaci di Galati Mamertino e Sinagra: una sobria cerimonia, dettata dall’emergenza Covid, per poi passare all’immediata operatività. Ferlito, Ufficiale del Corpo Forestale, chiude un mandato durato 27 mesi “ con la certezza di aver assolto il mandato commissariale con il massimo impegno, con lo spirito di servizio necessario a valorizzare il patrimonio di valori del Parco” come testualmente recita la lettera di saluto inviata ai Sindaci dei Comuni del Parco. Domenico Barbuzza, 47 anni, commercialista, è stato nominato dal Presidente della Regione Musumeci con Decreto n. 230 del 18 maggio scorso. L’Assessore Cordaro, nel corso del suo intervento di saluto, rammenta il ruolo dei Parchi per la salvaguardia dell’ambiente e l’azione di rilancio per il settore che si vuole imprimere con la nomina dei Presidenti. L’Assessore Grasso ringrazia Luca Ferlito per l’azione svolta: “la chiusura della gestione commissariale proietta il Parco verso una nuova era. Il Presidente Barbuzza saprà ben interpretare le esigenze del territorio, di comune accordo con tutte le istituzioni e le associazioni. Il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri plaude alla nomina del Presidente, annunciando appena possibile una visita in Sicilia, per conoscere i Presidenti dei Parchi regionali. Il neo Presidente Barbuzza ringrazia il Presidente Musumeci e tutta la Giunta per la nomina, ringraziando Luca Ferlito per il lavoro svolto: è il momento di avviare le consultazioni dei Sindaci, delle associazioni, nell’ottica del massimo coinvolgimento. Conto sulla collaborazione di tutti per valorizzare al meglio il nostro territorio, rispettando la natura e rilanciando l’economia.