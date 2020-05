Il Parco dei Nebrodi avvia la campagna di reclutamento dei “guardiaparco speciali”

11 Maggio 2020 14:15

Guardiaparco speciali per il Parco dei Nebrodi: parte la campagna di reclutamento di volontari, che saranno individuati tra soggetti diversamente abili

Parte dal Parco dei Nebrodi una campagna di reclutamento di Guardiaparco speciali, da individuarsi tra i soggetti diversamente abili ma comunque in grado di occuparsi, in maniera del tutto volontaria ed occasionale, della salvaguardia dell’ambiente del Parco.

“Si tratta di una iniziativa che nasce dall’idea di dare il giusto riconoscimento a numerosi giovani che, da diverso tempo, seguono il personale dell’Ente in attività di educazione ambientale: giovani che mostrano una sensibilità all’ambiente e alle meraviglia del nostro territorio davvero ammirevole- commenta Luca Ferlito.

Doveroso reclutare queste risorse per il Parco con l’obiettivo di premiare l’impegno e l’amore per i Nebrodi e ricambiarlo con un gesto solo simbolico ma di grande valenza affettiva”.

Il Parco si rivela sempre più uno strumento di aggregazione sociale: “il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti, è tra i principi contenuti nello Statuto che ha dato vita al Parco nel 1993 e che, giorno dopo giorno, ha provveduto alla gestione del Parco non solo per gli aspetti di salvaguardia e tutela dell’ambiente ma anche per riqualificare i valori naturali presenti all’interno del Parco.

I valori, naturali ma soprattutto umani e sociali instaurati nel corso del tempo, hanno fatto emergere un patrimonio di incommensurabile valore, che ci vede come una Squadra unita per la difesa dell’ambiente.

In questa squadra, a pieno titolo, per la sensibilità dimostrata, rientreranno tutti coloro che –a vario titolo – sostengono il Parco, il territorio dei Nebrodi nella consapevolezza che questo apporto da parte dei Guardiaparco “speciali” possa dare appieno l’idea della Comunità locale, gente vera per un Parco vero”-dichiara Ferlito.