Nebrodi: gli appuntamenti social per la Settimana Europea dei Parchi [FOTO]

30 Maggio 2020 11:29

Nonostante le limitazione per il Coronavirus, il Parco dei Nebrodi si è organizzato al fine di garantire una fruizione “social”, tra natura e cultura

Parco dei Nebrodi – Si rinnova l’appuntamento con le iniziative dedicate alla Settimana europea dei Parchi, in programma nel mese di maggio per ricordare la data del 24 maggio 1909, in cui venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Un anno sicuramente diverso, con l’emergenza Covid a limitare le consuete attività, ma l’Ente si è comunque organizzato al fine di garantire una fruizione “social”, tra natura e cultura. Si tratta inoltre del primo appuntamento per il neo Presidente Domenico Barbuzza, insediato proprio lo scorso 25 maggio, che sta alacremente lavorando unitamente a tutto il personale dell’Ente, sotto la guida del Direttore Filippo Testagrossa, per definire le prime attività.

“Il territorio dei Nebrodi rappresenta un prezioso patrimonio da tutelare: purtroppo l’emergenza Covid sta limitando al momento alcune iniziative ma l’ambiente e la sua conservazione rappresentano la nostra priorità”, commenta Domenico Barbuzza, Presidente del Parco.