Lieto evento al Parco dei Nebrodi: è nato un aquilotto [FOTO]

12 Maggio 2020 12:28

Al Parco dei Nebrodi è nato il piccolo di Aquila reale

È finalmente nato l’aquilotto dalla coppia di Aquila reale (Aquila chrysaetos) che ha nidificato nel Parco dei Nebrodi, sulle Rocche del Crasto, nei pressi di Alcara Li Fusi.

L’uovo si è schiuso l’11 maggio, dopo circa 45 giorni di cova che è stata effettuata a turno da entrambi i genitori.

Dentro il grande nido il pulcino, un piccolo batuffolo di piumino bianco, sempre pronto a ricevere il cibo da parte dei genitori, come mostrano le immagini del telerilevamento.

Previsti tra pochi giorni quelli che potremo definire i “primi passi”e una successiva rapida crescita per raggiungere le dimensioni dei genitori: atteso per fine luglio invece – intorno ai 75 giorni di vita – l’involo dal nido.

La coppia d’aquila reale che nidifica in questo sito, grazie all’elevato successo riproduttivo che è stato registrato negli ultimi decenni, risulta tra le più prolifiche d’Italia, indicatore inequivocabile dell’idoneità ambientale dell’area protetta, collegata sia all’habitat ottimale ancora integro, che al cibo abbondante e diversificato commenta Filippo Testagrossa, direttore del Parco dei Nebrodi.

Il tutto sotto l’occhio vigile del Parco che, grazie ad una telecamera posizionata accanto al nido, monitora tutto ciò che accade all’interno: dalle fasi di “restauro” (che avviene nel mese di febbraio e consiste nell’apporto di nuovi rami, generalmente di piante sempreverdi come il leccio), alla deposizione, cova e schiusa delle uova, fino al primo volo del giovane con l’abbandono del nido

Il telerilevamento del nido dell’aquila reale è disponibile sulla home page dell’Ente www.parcodeinebrodi.it, mentre il sito di nidificazione è protetto da eventuali disturbi antropici da parte del Parco, che ha interdetto a turisti, visitatori e curiosi la fruizione dell’area delle Rocche del Crasto compresa fra Rocca Calanna e la Grotta del Lauro.

Una presenza importante, quella dell’aquila reale, che solitamente depone due uova: ricordiamo che comunque statisticamente solo uno arriva all’involo, in quanto le cause naturali ne anticipano la perdita, o addirittura avviene la soppressione da parte del fratello più grande (è presente nella specie il fenomeno del “cainismo”). Tutto questo garantisce una rigorosa selezione naturale di questa specie di superpredatore, così chiamata perché è in grado di cacciare anche altri predatori come la volpe o la martora commenta lo zoologo Antonio Spinnato.

Il Commissario dell’Ente Parco commenta l’evento soffermandosi sulla valenza scientifica dei risultati del progetto: “l’aquilotto rappresenta inoltre, per la straordinaria coincidenza con la nomina del nuovo Presidente del Parco, un autentico messaggio di vita e successo per questa area naturalistica di immenso pregio che mi accingo a lasciare, augurando buon lavoro a Domenico Barbuzza, che mi succederà alla guida del Parco più grande della Sicilia“-dichiara Luca Ferlito.