Messina, Giornata internazionale dell’Infermiere: il Direttore del Papardo ringrazia gli eroi in corsia

13 Maggio 2020 09:52

Giornata Internazionale dell’Infermiere, le parole del Direttore dell’A.O. Papardo di Messina Mario Paino

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Papardo dottor Mario Paino ha voluto ringraziare il personale infermieristico dell’azienda in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri.

La ricorrenza viene celebrata ogni anno nel giorno in cui nacque Florence Nighintgale, l’infermiera nata il 12 maggio 1820 e ritenuta la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

“In uno dei momenti più difficili della nostra storia, questa giornata assume una importanza duplice perché il personale sanitario e, in particolare, gli infermieri, si sono dimostrati i soldati che hanno sostenuto il nostro sistema sanitario. Non soltanto il personale infermieristico impegnato nell’area Covid a cui va giustamente il nostro plauso ma a tutto quello che opera nelle nostre strutture, nei nostri reparti e ambulatori. Oggi più che mai il nostro grazie accorato per il lavoro straordinario svolto in queste settimane.”