Palmi: gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pizi” hanno vinto il 1° Premio giornalistico “giornalisti nell’erba”

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi hanno vinto il Primo Premio indetto dalla Redazione Giornalistica “Giornalisti nell’erba”

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi hanno vinto il Primo Premio indetto dalla Redazione Giornalistica “Giornalisti nell’erba” – 14^ Edizione – il cui Direttore Responsabile è la Dott.ssa Paola Bolaffio. Il titolo del Concorso, quest’anno, era “RESILIENZA – NON ABBOCCO 2” e proponeva ai giovani reporter di scovare, analizzare ed elaborare contenuti relativi alla resilienza nell’ambito dell’emergenza climatica, ambientale, economica, sociale ed anche alla comunicazione difettosa e tossica. Si tratta di un Protocollo d’Intesa col MIUR, giunto ormai alla sua 14^ Edizione, che mira all’educazione verso lo sviluppo sostenibile, proponendo alle scuole una competizione tra i migliori elaborati giornalistici in vista del Premio finale che gratifica il coinvolgimento degli allievi aderenti all’iniziativa ed invita a discutere, in maniera creativa e responsabile, sulla salute del pianeta Terra e sulle sue problematiche ambientali.

“Siamo lieti di partecipare al territorio l’attestazione dei Premi vinti dai nostri giovani studenti; al di là dell’appartenenza al nostro Istituto, essa testimonia quanto interesse vi sia nelle nuove generazioni ad affrontare problemi legati all’ecosistema, cercando soluzioni che risolvano a monte il disagio di vivere in un mondo malato, dal punto di vista dell’inquinamento ambientale. Con le emergenze che affiorano in questi ultimi tempi, credo che parlare di risorse naturali e di salvaguardia delle stesse sia un obiettivo primario che la scuola deve perseguire e simili Concorsi, allettanti anche per la gratifica finale, qual è il Premio, crea un vivo interesse ed una lieta partecipazione tra i giovani, i primi fruitori, oggi e domani, della natura che ci circonda e che va salvaguardata nelle risorse che essa offre per frenarne l’uso e l’abuso, spesso invasivo e distruttivo, perpetrato dalla mano dell’uomo”. Con queste parole la Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Domenica Mallamaci, accoglie il risultato della kermesse, plaudendo alle classi di alunni fruitori dei Premi e all’insegnante che, come ogni anno, ha seguito le fasi di progettazione, attuazione e partecipazione, Prof.ssa Maria Anile.

Un plauso meritorio ai giovani frequentanti l’Indirizzo del Liceo Scientifico che hanno concorso per la Terza Fascia indirizzata alle Scuole Superiori: tre piazzamenti importanti che il Liceo Pizi si vanta di portare a casa; alla classe IIIA che ha partecipato per la sezione “Social”, raggiungendo il Primo posto nella graduatoria generale, con un elaborato dal titolo: “La filosofia dell’ambiente”; altrettanto importante è il piazzamento della classe IIB al 2° posto per la sezione “Bufale”, con un elaborato dal titolo “Jankbuster” e agli studenti di IIA per la sezione “Creativa”, con un elaborato dal titolo: “In cammino verso la perfetta resilienza” con cui si sono collocati al 3° posto.

La manifestazione si è svolta nei giorni 27-28 Aprile, in diretta Facebook sul profilo “Giornalisti nell’erba”, con interventi in video-conferenza. Orgogliosi e contenti che le loro riflessioni siano state spunto di confronto tra gli adulti, gli studenti in diretta-live hanno ricevuto i complimenti per gli elaborati direttamente dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e dal Ministro della P.I., Lucia Azzolina.

