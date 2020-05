Fase 2: a Palermo anche la statua di Padre Pio ha la mascherina

3 Maggio 2020 11:43

A Palermo anche la statua di Padre Pio con la mascherina

Mascherine per tutti, anche per le statue dei santi. In attesa della fase 2 qualcuno a Palermo, oltre ad affidarsi alla preghiera, ha pensato di proteggere la statua di Padre Pio mettendogli una mascherina sul volto. È successo nel quartiere della Kalsa a Palermo, il quartiere in cui sono nati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. La scultura si trova nella parte centrale della piazza.

Foto di repertorio