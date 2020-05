Palermo, disperso peschereccio con tre persone a bordo

14 Maggio 2020 08:31

Palermo, 14 mag. (Adnkronos) – Sono riprese all’alba di oggi le ricerche del peschereccio disperso nel tardo pomeriggio di ieri nello specchio di acqua antistante San Vito Lo Capo, nel trapanese, con tre persone a bordo, un padre con il figlio e il cugino. Il peschereccio ‘Nuova Iside’ è partito da Terrasini e dopo qualche ora è partito il may-day via radio. Da ieri soffia un forte vento di scirocco nella zona. La Capitaneria di porto che ieri ha subito inviato due motovedette della Guardia costiera e un elicottero ha ripreso le ricerche all’alba, ma finora senza esito”.

‘Aspettavano la fine del lockdown per potere ricominciare a lavorare e portare il pane a casa, invece alla prima uscita il forte vento di scirocco li ha messi in difficoltà. Siamo tutti molto preoccupati”. Lo ha detto all’Adnkronos Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini. ‘Sono marinai esperti, tutti appartenenti alla stessa famiglia. Padre, figlio è cugino – dice ancora il sindaco- forse però non aspettavano questo cambio del vento così Sono usciti solo per la voglia di lavorare e sono stati sfortunati”.