Messina: speciali visiere di protezione donate dal Team D9 alla Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina

21 Maggio 2020 15:24

Messina: non si è interrotto lo speciale legame fra il commendatore Angelo Di Martino, il figlio Davide con il Team D9 e il Presidente Paolo Di Venti, con il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina dell’Asp 5, diretta dal primario Sasha Agati

Non si è interrotto lo speciale legame fra il commendatore Angelo Di Martino, il figlio Davide con il Team D9 e il Presidente Paolo Di Venti, con il reparto di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina dell’Asp 5 di Messina, diretta dal primario Sasha Agati. Un rapporto di solidarietà iniziato lo scorso dicembre, con la donazione di due macchinine elettriche per accompagnare e rendere meno traumatico il percorso dei bambini verso la sala operatoria, un gesto che è stato solo l’inizio di una collaborazione che prosegue più solida che mai anche durante questo periodo difficile legato alla pandemia. Un nuovo gesto di vicinanza all’ospedale di Taormina, che si è concretizzato con la donazione di speciali visiere di protezione per medici infermieri. La madrina del team D9, Irene Puzzo accompagnata da Dario Todaro, hanno portato personalmente i presidi di protezione presso la struttura taorminese. Una generosità da parte del commendatore Di Martino e dei suoi collaboratori, che presto vedrà il concretizzarsi di altre importanti iniziative per il centro di cardiochirurgia e i suoi piccoli pazienti.