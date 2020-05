Operazione “Mani in pasta”, duro colpo a Cosa Nostra: 91 arresti e maxi sequestro

12 Maggio 2020 07:12

Duro colpo a Cosa Nostra: la Guardia di Finanza ha arrestato 91 tra boss, gregari, estortori e prestanomi di due storici clan palermitani

Dalle prime luci dell’alba, militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Palermo e di altri Reparti sul territorio nazionale, stanno dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare e sequestro preventivo, emesse dal Gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 91 persone, nonché di un vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del valore di circa 15 milioni di euro.

Le operazioni sono in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Nell’operazione “Mani in pasta” sono impegnati 500 uomini delle Fiamme Gialle, con l’appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.

Il maxiblitz ha colpito i clan dell’Acquasanta e dell’Arenella. In manette esponenti di storiche famiglie mafiose palermitane come quelle dei Ferrante e dei Fontana. Le accuse contestate sono a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, ricettazione, riciclaggio, traffico di droga, frode sportiva e truffa.

L’operazione si è sviluppata tra Palermo e Milano.

Al centro delle indagini della procura della Repubblica – coordinate dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Amelia Luise e Dario Scaletta – gli affari dei fratelli Gaetano, Giovanni, Angelo e Rita Fontana che dall’Acquasanta avevano investito a Milano. In carcere anche la madre, Angela Teresi: avrebbe gestito la cassa del mandamento mentre i figli ricoprono ruoli direttivi nella famiglia mafiosa. Per oltre due anni i finanzieri hanno lavorato sui Fontana, ricostruendo il giro di affari e le modalità.

Sotto sequestro beni per circa 15 milioni di euro tra immobili, attività commerciali nel settore del caffè e cavalli da corsa.