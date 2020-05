L’omaggio floreale del sindaco di Messina alla presidente Santelli: “Cara Jole, non puoi penalizzare gli innamorati e gli studenti universitari dello Stretto. Modifica l’ordinanza”

6 Maggio 2020 13:52

Il sindaco di Messina chiede alla presidente della Regione Calabria di modificare l’ordinanza regionale: “fidanzati e universitari siciliani e calabresi hanno necessità di attraversare lo Stretto”

“Jole, non puoi penalizzare innamorati e studenti universitari dello Stretto!” lo scrive il sindaco di Messina in un post su Facebook facendo appello alla Presidente della Regione Jole Santelli affinché modifichi l’ordinanza regionale calabrese. “Ricevo continui messaggi di aiuto di fidanzati che si trovano divisi dallo Stretto di Messina essendo calabresi e siciliani- racconta il sindaco di Messina- Ancora più frequenti sono le richieste di studenti universitari calabresi e che si trovano a Messina che hanno la necessità di ritornare a casa in Calabria per prendere libri e fare il cambio di stagione e ritornare a Messina. Cara Jole Santelli, Presidente della regione Calabria, puoi modificare la tua ordinanza e consentire ai fidanzati di incontrarsi ed agli studenti universitari di fare il cambio stagione? Grazie Jole, a nome di tutti gli innamorati e degli studenti universitari, e ti mando simbolicamente questi mazzolino raccolto con il cuore!”- conclude il sindaco postando un foto con un mazzollino di fiori.