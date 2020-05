Olimpiadi 2026: Spadafora, ‘una luce verso il futuro’

6 Maggio 2020 12:15

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Una luce verso il futuro dopo questo periodo così complesso che il Paese sta vivendo”. Lo ha sottolineato il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo in Senato durante l’esame del decreto legge per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 Milano-Cortina e delle finali di tennis Atp di Torino 2021-2025.

L’esponente dell’esecutivo ha quindi ringraziato “le forze di maggioranza e la collaborazione e la disponibilità dimostrata anche dalle forze di opposizione. E’ stato un lavoro non facile di raccordo anche con tutte le istituzioni sportive e gli Enti locali”.