Occhiuto ricorda: “nove anni fa ho iniziato il mio primo mandato da sindaco di Cosenza”

30 Maggio 2020 17:09

Cosenza, Occhiuto: “nove anni sono pochi per la vita di una città -che aspira all’eternità- ma sono tanti per la vita di un uomo”

“Il 30 maggio di nove anni fa ho iniziato il mio primo mandato da sindaco di Cosenza. Nove anni sono pochi per la vita di una città -che aspira all’eternità- ma sono tanti per la vita di un uomo. E quindi -è vero- io sono invecchiato un po’, ma la città invece è diventata più giovane (spero) e piena di energie”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, Mario Occhiuto. “Grazie al contributo di tanti amici, assessori, collaboratori, dirigenti e dipendenti comunali, operatori delle Coop e dei servizi ecologici –prosegue– siamo riusciti a realizzare innumerevoli opere ed attività. Abbiamo lavorato veramente tantissimo e assumendoci grandi responsabilità, in un clima veramente difficile, infuocato e pieno di insidie, cattiverie e boicottaggi. Ringrazierò sempre di cuore i cittadini, i cosentini, per la fiducia che hanno riposto in me e per il grande onore che mi hanno concesso votandomi per due volte consecutive. Ringrazio anche i visitatori e i city users per gli apprezzamenti alla città. Ringrazio tutti, ma non è mica finita! In questo ultimo anno dovranno essere completate molte opere che sono state già appaltate e sono in corso di esecuzione: il Parco del Benessere (e la prosecuzione della metro tranvia), il fiume navigabile con la riqualificazione degli argini, la Ciclopolitana e il bike sharing, il Museo di Alarico, la strada su via Reggio Calabria, la piazza belvedere di Calatrava, la piazza anfiteatro davanti al Planetario, l’ultimo tratto pedonale di Corso Mazzini, il secondo contratto di quartiere su Santa Lucia, la nuova sede della Polizia Municipale a Vaglio Lise, il CRC (centro di riciclo), le opere di dissesto idrogeologico e la riqualificazione di alcune ville comunali (compresa la nuova area verde della Città dello Sport)”.

“Per altre opere importanti –aggiunge– siamo già avanti nelle fasi di progettazione, come per il nuovo Stadio, la riqualificazione di San Vito e delle facciate di Via Popilia, il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, e tanti altri progetti inseriti nell’agenda urbana e nel CiS sul centro storico. Ma ci vorrà più tempo. Nel frattempo abbiamo dato slancio a tutte le politiche sul welfare e sul rilancio delle attività economiche cittadine nel post covid. Riusciremo (spero) anche ad approvare il bilancio riequilibrato e così facendo completeremo l’opera di risanamento dei conti comunali (con un bilancio a pareggio tra entrate e uscite) gravemente dissestati già a partire dal 1994. Oggi ci sono meno di 400 dipendenti (su circa 1500 risalenti alle epoche della “dissipazione”). Il nuovo sindaco troverà un comune con i conti a posto e non avrà (come è successo a me nel 2011) gli operatori in stato di agitazione perenne, non avrà campi rom perché sono stati demoliti. Troverà invece il sistema della raccolta differenziata che è stato bene strutturato, le Coop riorganizzate e legalizzate, le scuole ristrutturate e messe in sicurezza, tutti gli immobili di proprietà comunale nel centro storico restaurati, tante nuove opere pubbliche che hanno patrimonializzato il comune. Ma soprattutto troverà una città più bella e funzionale. Turistica. Piena di giovani. Una città che merita rispetto e amore. Mi raccomando, non si torna indietro”, conclude.