“Movida irresponsabile”, sindaco calabrese chiude 2 attività e annuncia un’ordinanza per limitare orari e luoghi frequentabili

24 Maggio 2020 18:02

“Movida irresponsabile”, il sindaco di Castrovillari Mimmo chiude 2 esercizi e annuncia, su Facebook, un’ordinanza per limitare orari e luoghi frequentabili

E’ scatenato il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lo Polito, il quale chiude 2 esercizi e annuncia sui social un’ordinanza per limitare orari e luoghi frequentabili. “Avevo chiesto di essere responsabili. Lo avevo fatto, credo – scrive il primo cittadino- in maniera esplicita ricordando che i dati sui contagi sono falsati dalla mancata effettuazione di tamponi in vaste aree. Avevo ricordato quanto fosse importante evitare assembramenti per ridare a tutti la possibilità di tornare a godere delle ritrovate libertà rispettando le misure di prevenzione. I dati, soprattutto quelli fotografici, dimostrano che non meritiamo fiducia. Per questo domani sarò costretto a fare un’ordinanza che limita la possibilità di stare fuori oltre una certa ora, soprattutto in spazi aperti al pubblico come piazze, villette e luoghi simili. Mi vedo costretto, inoltre, a chiudere fino a sabato 30 maggio 2 attività che hanno dato il peggiore esempio di distanziamento e rispetto delle regole”, conclude.