Motta San Giovanni, pubblicato l’avviso per la concessione di aree demaniali marittime per la stagione balneare 2020

26 Maggio 2020 10:46

Motta San Giovanni: le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 8 giugno, la Commissione valuterà l’offerta tecnica e l’offerta economica

È stato pubblicato l’avviso per il rilascio di concessioni, per la sola stagione balneare 2020 e senza che ne derivi un diritto di insistenza, di aree demaniali marittime ricadenti nel Comune di Motta San Giovanni, per lo svolgimento di attività aventi finalità turistico-ricreative e di servizi complementari alla balneazione. Si tratta di 4 diverse tipologie, previste nel Piano Comunale di Spiaggia adottato il 10 maggio 2019, per un totale di 12 lotti (4 stabilimenti balneari con eventuale struttura di ristoro e ricreativa; 1 chiosco, 3 chioschi con eventuale area per tavolini e sedie, 3 piattaforme prendisole con tavolini e sedie, 1 per attività ludiche e per il tempo libero). Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 8 giugno, la Commissione valuterà l’offerta tecnica e l’offerta economica. L’avviso, con le planimetrie delle aree e la modulistica, può essere scaricato dal sito istituzionale www.comunemottasg.it.