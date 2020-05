Calabria: è morto Egidio Chiarella, il ricordo del presidente Tallini

15 Maggio 2020 15:10

Tallini: “la scomparsa del prof. Egidio Chiarella, consigliere regionale per due legislature, impoverisce la politica, la cultura e il giornalismo della Calabria”

“La scomparsa del prof. Egidio Chiarella, consigliere regionale per due legislature, impoverisce la politica, la cultura e il giornalismo della Calabria”. E’ quanto afferma il Presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini, che esprime il suo cordoglio istituzionale e personale alla famiglia nel ricordare il consigliere regionale scomparso. “Egidio – prosegue il Presidente Tallini – è stato una personalità forte, dotata di carisma, capace di trasmettere messaggi intensi alla gente. Non dimentico la sua capacità oratoria, mai banale, sempre profonda nei giudizi e nelle analisi. Non dimentico la sua ironia e soprattutto la sua passione politica che praticava parallelamente al suo impegno religioso e spirituale. Come tutti ha attraversato la sua stagione politica con alti e bassi, con inevitabili contraddizioni, ma penso di non sbagliare nel definirlo una delle più brillanti intelligenze che abbiano partecipato alla nostra Assemblea regionale. A nome dell’ufficio di presidenza del Consiglio – conclude il Presidente Domenico Tallini – mi associo al dolore della sua famiglia, nella certezza che il suo operato politico, istituzionale e culturale non sarà dimenticato”.