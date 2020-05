Auto distrutta e lettera con minacce di morte per l’assessore alla Salute in Sicilia Razza: “Le aspetta una bella bara”

4 Maggio 2020 14:18

Minacce di morte all’assessore alla Salute in Sicilia Ruggero Razza. La lettera è stata inviata lo scorso 14 aprile

“Assessore, ci auguriamo di vero cuore che non prenda alla leggera questo scritto, altrimenti la aspetta una bella bara, peccato perché lei è molto giovane. Ma vivere sta solo a lei…”– è il contenuto della lettera, manoscritta, con minacce di morte recapitata nella sede dell’assessorato di Piazza Ziino a Palermo e indirizzata all’assessore alla Sanità in Sicilia Ruggero Razza. A riportare la notizia è il sito Ansa. La missiva è stata inviata il 14 aprile scorso, alcuni giorni dopo che l’auto dell’assessore aveva subito dei danneggiamenti. La notizia è trapelata soltanto oggi ed è già stata presentata denuncia ai carabinieri per entrambe le vicende. Nella lettera si farebbe riferimento anche al “processo di distruzione” avviato nei confronti dell’ospedale di Noto (Sr).

Solidarietà del governatore Musumeci

“La piena e convinta solidarietà mia e di tutto il governo regionale all’assessore Ruggero Razza per la ignobile minaccia subìta. Se qualcuno pensa, con questi metodi, di frenare l’azione di riordino e di bonifica portata avanti da Razza nel mondo sanitario siciliano ha sbagliato tempo e obiettivo. Spero tanto che gli inquirenti possano fare presto chiarezza sulla identità di questi vili e pavidi personaggi”– lo scrive sui social il presidente della Regione Siciliana commentando quanto accaduto all’assessore.

La deputata messinese Siracusano (FI): “solidarietà a Razza, vili minacce non incideranno sul suo lavoro”

“Solidarietà e vicinanza all’assessore alla Sanità della Regione Siciliana, Ruggero Razza. Sono certa che- dichiara la deputata messinese alla Camera Matilde Siracusano (FI)- l’infame lettera, con minacce di morte, ricevuta nei giorni scorsi non modificherà in alcun modo il suo atteggiamento e non inciderà sull’ottimo lavoro che l’assessore sta svolgendo durante questa legislatura regionale. Un abbraccio sincero da tutta Forza Italia, sono certa di incarnare il sentimento di tanti colleghi, a Ruggero Razza”.