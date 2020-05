Milazzo, nascere al tempo del Coronavirus: l’emozionante storia di Arianna [FOTO]

2 Maggio 2020 12:28

Milazzo: la piccola Ariana è venuta al mondo in un momento buio e difficile per tutti, ma proprio la sua nascita è la dimostrazione che la vita e l’amore vincono sempre e che la famiglia resta il dono più grande che abbiamo

Stiamo vivendo un periodo storicamente sconvolgente, fatto di tristi numeri e tanta paura. Ma quando la vita deve sbocciare non guarda in faccia nessuno, nemmeno l’emergenza Coronavirus. E così la piccola Arianna, il 23 aprile, è nata portando al mondo luce e speranza. La neo mamma Fabiana, però, ha dovuto fare tutto da sola, lontana dagli affetti, tenuti lontani dall’ospedale per ovvie ed attuali questioni di sicurezza. Straordinario, come sempre, l’operato dei medici e degli infermieri del “Fogliani” di Milazzo, particolarmente attenti anche alla condizione emotiva di ogni singolo paziente. Ma nonostante tutto, a mamma e figlia non sono mancate le attenzioni e i gesti d’affetto da parte del personale sanitario e della stessa famiglia che con un gesto straordinario ed originale ha fatto pervenire un singolare messaggio di auguri e di benvenuto alla piccola Arianna. Infatti, il giorno successivo la nascita della piccola, un furgone con un grande striscione di benvenuto, si è presentato sotto le finestre dell’ospedale, lasciando senza fiato la neo mamma che naturalmente travolta dall’emozione è scoppiata in un pianto di gioia. I medici, passati per il quotidiano giro visite, vedendola piangere si sono, in un primo momento, preoccupati, ma dopo averne capito il motivo hanno gioito e scattato foto per immortalare uno dei momenti più belli di questo triste periodo. Mantenendo rigorosamente le distanze di sicurezza e rispettando le regole, un’emozionante passaparola tra i medici ed infermieri ha permesso a tutti di godere di questo toccante momento. La piccola Ariana è venuta al mondo in un momento buio e difficile per tutti, ma proprio la sua nascita è la dimostrazione che la vita e l’amore vincono sempre e che la famiglia resta il dono più grande che abbiamo.