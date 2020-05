Milazzo, degrado nella spiaggia di Ponente: “a quando la pulizia?”

6 Maggio 2020 12:33

Mancata pulizia delle spiagge di Milazzo, l’interrogazione del consigliere Gaetano Nanì

Il consigliere comunale Gaetano Nanì ha presentato una interrogazione al sindaco di Milazzo per denunciare lo stato di degrado della spiaggia di Ponente.

“Una località turistica che vuole ripartire proprio dall’offerta turistico-ricettiva non può arrivare a maggio senza aver previsto la pulizia delle spiagge ­– afferma il consigliere – . Oggi i sette chilometri di arenile che collegano il Tono con Bastione sono ridotti in condizioni disastrose accogliendo rifiuti di ogni genere”.

Nanì, nel contestare “l’inerzia dell’Amministrazione che anche in questa fase di emergenza avrebbe potuto pianificare gli interventi al fine di consentire, alla fine del lockdown, di poter fruire della spiaggia, almeno per coloro che vivono in prossimità del mare”, chiede al sindaco “di fornire una data certa sulla pulizia delle spiagge considerato che la stagione, già compromessa dall’emergenza Covid 19, deve comunque poter iniziare e non essere definitivamente affossata dall’inefficienza della politica e della burocrazia”.